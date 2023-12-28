Украина и Молдова обсудили синхронизацию электронных очередей на границе для ускорения транзита

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский с молдавским коллегой Владимиром Боля обсудили вопросы синхронизации "єЧерга" с системой электронной очереди на молдавско-румынской границе для более быстрого транзита грузов из Украины в Румынию, сообщили в четверг в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Стороны обсудили вопросы, касающиеся системы электронной очереди на молдавско-румынской границе и необходимость ее синхронизации с украинской "єЧерга", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию

"Сейчас достигнута договоренность о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса такой синхронизации", - указали в Минагрополитики.

Украина и Молдова подписали протоколы об ускорении пересечения границы