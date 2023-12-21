Украина и Молдова подписали протоколы об ускорении пересечения границы
Киев • УНН
Украина и Молдова подписали протоколы по упрощению и ускорению пересечения границы для граждан и грузов, направленные на повышение эффективности с использованием европейских практик.
Украина и Молдова подписали ряд протоколов, которые упростят пересечение общей границы для граждан и грузов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНН.
Украина и Молдова продолжают выполнение договоренностей о совместном контроле в пунктах пропуска на границе. Сегодня во время онлайн-встречи с премьер-министром Дорином Речаном был подписан ряд протоколов, которые упростят и уменьшат время пересечения украинско-молдавской границы для граждан и грузов
По его словам, это не только активизирует сотрудничество между Украиной и Молдовой, но и повысит эффективность и действенность пропускных возможностей границы с применением лучших европейских практик. "Последнее особенно важно в контексте нашего общего движения в Европейский Союз", - указал премьер.
Дополнение
Перед зимними праздниками люди стали чаще пересекать украинскую границу. Сейчас в среднем за сутки КПП пересекают около 90-100 тысяч человек. Более 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей.
Украина и Молдова подписали протоколы об ускорении пересечения границы
Украина и Молдова подписали протоколы по упрощению и ускорению пересечения границы для граждан и грузов, направленные на повышение эффективности с использованием европейских практик.
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