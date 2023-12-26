В Литве выступают за усиление контроля над иностранцами

Литва должна ужесточить процедуру въезда и проживания в стране иностранцев. Об этом заявила глава Департамента миграции Литвы (ДМ) Эвелина Гудзинскайте, пишет Delfi, сообщает УНН.

Детали

По словам Гудзинскайте, вероятно, 20-30 процентов иностранцев-работников, которые приезжают в Литву в течение года, используют разрешение на временное проживание как прикрытие. Поэтому, отмечает глава ведомства, учитывая геополитический контекст и в целях обеспечения национальной безопасности, Литва должна ужесточить процедуру въезда и проживания в стране иностранцев.

Меры контроля (в отношении иностранцев - ред.) необходимо усилить, потому что это могут быть как экономические мигранты, так и злонамеренные иностранцы, которым просто необходимо как-то физически попасть в Европу. Поэтому усиление контроля даст нам больше инструментов для контроля прибытия настоящих работников - сказала Гудзинскайте.

Она напомнила, что в 2021 году был кризис мигрантов, в 2022 году - война в Украине. На фоне всего этого активизировалась миграция, в частности, из беларуси.

"Просто мы сейчас живем в условиях войны, и общество очень чувствительно к вопросу угроз. Департаменту приходится проверять иностранцев на предмет угроз, в этом году принят закон об ограничениях. С декабря 2022 года мы используем специальную анкету для граждан беларуси и рф", - рассказала чиновница.

Как отмечается, МВД страны поручило департаменту государственной безопасности проверить более 750 иностранцев, которые получили литовское гражданство в порядке исключения.

"Если мы получим заключение о том, что тот или иной человек представляет угрозу национальной безопасности государства или поддерживает враждебный к Литве режим, департамент миграции начнет процедуру лишения гражданства", - указала Гудзинскайте.

Дополнение

В течение первого года введения специальной анкеты для граждан рф и рб, в которой обязательно необходимо указывать отношение к войне в Украине, миграционная служба Литвы приняла 2041 решение по выявлению угроз государственной безопасности и приняла решение о запрете соответствующим иностранцам права въезда в страну.

Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати