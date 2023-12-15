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litva-peredala-ukraine-neskolko-millionov-patronov-granati-i-raskladnie-krovati

Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 21:48  •  37582 просмотра

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Литва доставила Украине новую партию военной помощи, включающую миллионы патронов, противотанковые гранаты и тысячу раскладных кроватей. Литва продолжает поддерживать Украину тренировками, лечением, а также планирует предоставить долгосрочную помощь на сумму 200 миллионов евро.

Литва передала украинской армии новую партию военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны, передает УНН.

Детали

Речь идет о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

Мы слышим настоятельные просьбы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое

заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

В ведомстве отметили, что кроме передачи военной техники и снаряжения, Литва активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

В то же время Вильнюс уже разработал долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы для Украины предусмотрена военная помощь на 200 млн евро.

Литва продлит временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Литва передала Україні кілька мільйонів набоїв, гранати та розкладні ліжка
Lithuania donates several million rounds of ammunition, grenades and folding beds to Ukraine
Новости по теме

Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

Литва доставила Украине новую партию военной помощи, включающую миллионы патронов, противотанковые гранаты и тысячу раскладных кроватей. Литва продолжает поддерживать Украину тренировками, лечением, а также планирует предоставить долгосрочную помощь на сумму 200 миллионов евро.

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