Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

Литва передала украинской армии новую партию военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны, передает УНН.

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Речь идет о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

Мы слышим настоятельные просьбы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

В ведомстве отметили, что кроме передачи военной техники и снаряжения, Литва активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

В то же время Вильнюс уже разработал долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы для Украины предусмотрена военная помощь на 200 млн евро.

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