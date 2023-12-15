Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати
Киев • УНН
Литва доставила Украине новую партию военной помощи, включающую миллионы патронов, противотанковые гранаты и тысячу раскладных кроватей. Литва продолжает поддерживать Украину тренировками, лечением, а также планирует предоставить долгосрочную помощь на сумму 200 миллионов евро.
Литва передала украинской армии новую партию военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны, передает УНН.
Детали
Речь идет о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.
Мы слышим настоятельные просьбы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое
В ведомстве отметили, что кроме передачи военной техники и снаряжения, Литва активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.
В то же время Вильнюс уже разработал долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы для Украины предусмотрена военная помощь на 200 млн евро.
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Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати
Литва доставила Украине новую партию военной помощи, включающую миллионы патронов, противотанковые гранаты и тысячу раскладных кроватей. Литва продолжает поддерживать Украину тренировками, лечением, а также планирует предоставить долгосрочную помощь на сумму 200 миллионов евро.
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