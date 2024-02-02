Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией

Штат Флорида направит бойцов своей Национальной гвардии в Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Я убежден, что штат имеет право укреплять свои границы. И если Техас возводит барьеры, устанавливает колючую проволоку, чтобы не впускать нелегальных мигрантов, я хочу помочь. Я не хочу быть частью федерального правительства, которое пытается снести эти барьеры и впустить еще больше нелегалов. Это безумие. Сегодня мы намерены усилить наше присутствие на южной границе. Мы направим один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас и впервые развернем там гвардию штата Флорида сказал губернатор Флориды.

Губернатор отметил, что гвардейцы будут помогать Техасу возводить барьеры и устанавливать колючую проволоку, чтобы "раз и навсегда остановить это вторжение".

Кроме Десантиса о готовности отправить бойцов Национальной гвардии в Техас заявил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. О поддержке Техаса также заявляли бывший президент США Дональд Трамп и Илон Маск.

Контекст

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Решение суда разрешает пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов.

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