Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией
Губернатор Флориды объявил, что Флорида отправит один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией, построив заграждения и установив колючую проволоку вдоль границы.
Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО
Парламент Венгрии соберется в понедельник по требованию оппозиционных партий, чтобы рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов
Президент Зеленский объявил, что почти 70 000 украинских солдат получили государственные награды с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле
Турецкая полиция убила мужчину, который взял в заложники семерых работников фабрики Procter & Gamble вблизи Стамбула на восемь часов в знак протеста против войны Израиля в Газе.
Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ
Сирийских граждан обманом заставляют подписывать контракты с российскими военными, обещая им работу и гражданство, а на самом деле отправляют воевать в Украину.
США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп
Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.
Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро
Президент Зеленский заявил, что решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро является четким сигналом Москве о том, что Европа стоит единым фронтом, но также и о том, что Украина ждет от Америки решений по обязательствам в сфере безопасности.
"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала
Украинский прокурор Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.
Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"
Оккупанты насильно мобилизуют рабочих Алчевского металлургического комбината в Луганской области для пополнения истощенных российских войск.
Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины
На следующей неделе Сенат США проголосует за двухпартийный законопроект, который предоставит больше помощи Украине и Израилю, а также усилит безопасность границ.