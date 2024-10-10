Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, викликавши торнадо і відключення електрики

ukenru
10:16 • 22714 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 51010 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 120482 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 164342 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 235265 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 159021 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 137527 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127641 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 184809 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77236 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
83 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 105301 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 101675 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 101663 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 72882 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 47660 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 101663 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 235208 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 184788 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 216434 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 547960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 5127 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 8995 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 17150 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 30860 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 34455 перегляди
Актуальне
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, викликавши торнадо і відключення електрики

Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, викликавши торнадо і відключення електрики

Київ • УНН

 • 12889 перегляди

Ураган "Мілтон" пройшов центральною Флоридою, викликавши смертоносні торнадо та залишивши без електрики майже 2 млн споживачів. Шторм спричинив руйнування будинків і затоплення, очікується його вихід в Атлантику.

Ураган "Мілтон" пройшов центральною Флоридою в четвер після того, як обрушився на західне узбережжя штату на кілька годин раніше, викликавши смертоносні торнадо, зруйнувавши будинки і позбавивши електрики майже 2 мільйони споживачів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Шторм обрушився на узбережжя близько 20:30 у середу за місцевим часом як ураган категорії 3 з максимальним стійким вітром 195 км/год біля Сієста-Кі, повідомив Національний центр спостереження за ураганами США.

До 23:00 за місцевим часом швидкість вітру знизилася до 165 км/год, що послабило "Мілтон" до урагану категорії 2, проте він, як і раніше, вважається надзвичайно небезпечним. Око шторму знаходилося за 120 км на південний захід від Орландо в центрі штату.

Надзвичайна ситуація через раптову повінь діє в районі затоки Тампа, включаючи міста Тампа, Сент-Пітерсберг і Клірвотер, повідомив центр ураганів, у середу в Сент-Пітерсберзі вже випало 422 мм опадів.

Центр шторму припав на Сієста-Кі, місто на бар'єрному острові з населенням близько 5400 осіб біля Сарасоти, приблизно за 100 км на південь від столичного району затоки Тампа, де проживає понад 3 мільйони людей.

Губернатор Рон Десантіс повідомив, що "Мілтон" породив щонайменше 19 торнадо, які завдали збитків у багатьох округах, зруйнувавши близько 125 будинків, більшість з яких були пересувними будинками.

"Наразі занадто небезпечно евакуюватися безпечно, тому вам доведеться сховатися на місці і просто пересидіти", - сказав Десантіс, оголошуючи про вихід урагану на сушу.

Щонайменше дві смерті були зареєстровані у спільноті для пенсіонерів після передбачуваного торнадо у Форт-Пірсі на східному узбережжі Флориди, повідомляє NBC News з посиланням на шерифа округу Сент-Люсі Кіта Пірсона. 

Пірсон оцінив, що в окрузі, де сталося близько 17-ти торнадо, було зруйновано 100 будинків, повідомило NBC.

За даними PowerOutage.us, понад 1,8 мільйона будинків та підприємств у Флориді залишилися без електрики.

Повідомляється, що у той час як люди, які евакуювалися, створювали затори на автомагістралях та дефіцит бензину, тварини, зокрема африканські слони, карибські фламінго та карликові бегемоти, рятувалися від шторму в зоопарку Тампи.

Майже чверть автозаправних станцій Флориди залишилися без палива в середу вдень.

Очікується, що шторм перетне півострів Флорида вночі і вийде в Атлантику, все ще з ураганною силою, у четвер.

Пройшовши Флориду, він повинен послабшати над західною Атлантикою, можливо, знизившись до рівня нижче урагану, але все ще несучи небезпеку штормового нагону на атлантичному узбережжі штату.

У штаті, який вже постраждав від урагану "Гелен" два тижні тому, близько двох мільйонів людей отримали наказ про евакуацію, і ще мільйони живуть на імовірному шляху шторму.

Доповнення

Більшість півдня США зазнала на собі смертоносної сили урагану "Гелен", коли він проходив, викликаючи руйнування, через Флориду і кілька інших штатів. Очікується, що обидва шторми завдадуть збитків на мільярди доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
ron-desantisРон ДеСантіс
reutersReuters
florydaФлорида

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86