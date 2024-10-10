Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, викликавши торнадо і відключення електрики

Ураган "Мілтон" пройшов центральною Флоридою в четвер після того, як обрушився на західне узбережжя штату на кілька годин раніше, викликавши смертоносні торнадо, зруйнувавши будинки і позбавивши електрики майже 2 мільйони споживачів, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Шторм обрушився на узбережжя близько 20:30 у середу за місцевим часом як ураган категорії 3 з максимальним стійким вітром 195 км/год біля Сієста-Кі, повідомив Національний центр спостереження за ураганами США.

До 23:00 за місцевим часом швидкість вітру знизилася до 165 км/год, що послабило "Мілтон" до урагану категорії 2, проте він, як і раніше, вважається надзвичайно небезпечним. Око шторму знаходилося за 120 км на південний захід від Орландо в центрі штату.

Надзвичайна ситуація через раптову повінь діє в районі затоки Тампа, включаючи міста Тампа, Сент-Пітерсберг і Клірвотер, повідомив центр ураганів, у середу в Сент-Пітерсберзі вже випало 422 мм опадів.

Центр шторму припав на Сієста-Кі, місто на бар'єрному острові з населенням близько 5400 осіб біля Сарасоти, приблизно за 100 км на південь від столичного району затоки Тампа, де проживає понад 3 мільйони людей.

Губернатор Рон Десантіс повідомив, що "Мілтон" породив щонайменше 19 торнадо, які завдали збитків у багатьох округах, зруйнувавши близько 125 будинків, більшість з яких були пересувними будинками.

"Наразі занадто небезпечно евакуюватися безпечно, тому вам доведеться сховатися на місці і просто пересидіти", - сказав Десантіс, оголошуючи про вихід урагану на сушу.

Щонайменше дві смерті були зареєстровані у спільноті для пенсіонерів після передбачуваного торнадо у Форт-Пірсі на східному узбережжі Флориди, повідомляє NBC News з посиланням на шерифа округу Сент-Люсі Кіта Пірсона.

Пірсон оцінив, що в окрузі, де сталося близько 17-ти торнадо, було зруйновано 100 будинків, повідомило NBC.

За даними PowerOutage.us, понад 1,8 мільйона будинків та підприємств у Флориді залишилися без електрики.

Повідомляється, що у той час як люди, які евакуювалися, створювали затори на автомагістралях та дефіцит бензину, тварини, зокрема африканські слони, карибські фламінго та карликові бегемоти, рятувалися від шторму в зоопарку Тампи.

Майже чверть автозаправних станцій Флориди залишилися без палива в середу вдень.

Очікується, що шторм перетне півострів Флорида вночі і вийде в Атлантику, все ще з ураганною силою, у четвер.

Пройшовши Флориду, він повинен послабшати над західною Атлантикою, можливо, знизившись до рівня нижче урагану, але все ще несучи небезпеку штормового нагону на атлантичному узбережжі штату.

У штаті, який вже постраждав від урагану "Гелен" два тижні тому, близько двох мільйонів людей отримали наказ про евакуацію, і ще мільйони живуть на імовірному шляху шторму.

Доповнення

Більшість півдня США зазнала на собі смертоносної сили урагану "Гелен", коли він проходив, викликаючи руйнування, через Флориду і кілька інших штатів. Очікується, що обидва шторми завдадуть збитків на мільярди доларів.