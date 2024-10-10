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Ураган "Милтон" обрушился на Флориду, вызвав торнадо и отключение электричества

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду, вызвав торнадо и отключение электричества

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 05:40  •  6083 просмотра

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Ураган «Милтон» прошел по центральной Флориде, вызвав смертоносные торнадо и оставив без электричества почти 2 млн потребителей. Шторм вызвал разрушения домов и затопления, ожидается его выход в Атлантику.

Ураган "Милтон" прошел по центральной Флориде в четверг после того, как обрушился на западное побережье штата на несколько часов раньше, вызвав смертоносные торнадо, разрушив дома и лишив электричества почти 2 миллиона потребителей, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Шторм обрушился на побережье около 20:30 в среду по местному времени как ураган категории 3 с максимальным устойчивым ветром 195 км/ч возле Сиеста-Ки, сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами США.

К 23:00 по местному времени скорость ветра снизилась до 165 км/ч, что ослабило "Милтон" до урагана категории 2, однако он по-прежнему считается чрезвычайно опасным. Глаз шторма находился в 120 км к юго-западу от Орландо в центре штата.

Чрезвычайная ситуация из-за внезапного наводнения действует в районе залива Тампа, включая города Тампа, Сент-Питерсберг и Клируотер, сообщил центр ураганов, в среду в Сент-Питерсберге уже выпало 422 мм осадков.

Центр шторма пришелся на Сиеста-Ки, город на барьерном острове с населением около 5400 человек возле Сарасоты, примерно в 100 км к югу от столичного района залива Тампа, где проживает более 3 миллионов человек.

Губернатор Рон ДеСантис сообщил, что "Милтон" породил по меньшей мере 19 торнадо, которые нанесли ущерб во многих округах, разрушив около 125 домов, большинство из которых были передвижными домами.

"Сейчас слишком опасно эвакуироваться безопасно, поэтому вам придется укрыться на месте и просто пересидеть", - сказал Десантис, объявляя о выходе урагана на сушу.

По меньшей мере две смерти были зарегистрированы в сообществе для пенсионеров после предполагаемого торнадо в Форт-Пирсе на восточном побережье Флориды, сообщает NBC News со ссылкой на шерифа округа Сент-Люси Кита Пирсона. 

Пирсон оценил, что в округе, где произошло около 17-ти торнадо, было разрушено 100 домов, сообщило NBC.

По данным PowerOutage.us, более 1,8 миллиона домов и предприятий во Флориде остались без электричества.

Сообщается, что в то время как люди, которые эвакуировались, создавали пробки на автомагистралях и дефицит бензина, животные, в частности африканские слоны, карибские фламинго и карликовые бегемоты, спасались от шторма в зоопарке Тампы.

Почти четверть автозаправочных станций Флориды остались без топлива в среду днем.

Ожидается, что шторм пересечет полуостров Флорида ночью и выйдет в Атлантику, все еще с ураганной силой, в четверг.

Пройдя Флориду, он должен ослабевать над западной Атлантикой, возможно, снизившись до уровня ниже урагана, но все еще неся опасность штормового нагона на атлантическом побережье штата.

В штате, который уже пострадал от урагана "Хелен" две недели назад, около двух миллионов человек получили приказ об эвакуации, и еще миллионы живут на вероятном пути шторма.

Дополнение

Большинство юга США испытало на себе смертоносную силу урагана "Хелен", когда он проходил, вызывая разрушения, через Флориду и несколько других штатов. Ожидается, что оба шторма нанесут ущерб на миллиарды долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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