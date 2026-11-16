Венс відклав рішення про участь у президентських виборах у США в 2028 році - Axios

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не ухвалить остаточного рішення щодо того, чи балотуватися на посаду президента США у 2028 році, до Нового року - і може почекати до кінця весни, щоб публічно оголосити про свої наміри. З посиланням на два джерела, обізнані з його планами, повідомляє Axios, пише УНН.

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Венс залишається першим фаворитом на наступника президента Трампа як кандидата в президенти від Республіканської партії, але програші партії на проміжних виборах ускладнили його політичне майбутнє та можуть змінити ситуацію у 2028 році, вказує видання.

Люди, знайомі з думками Венса, кажуть, що він справді не визначився з балотуванням, і що його графік ухвалення рішень був встановлений до проміжних виборів на середині терміну. ​​Однак радники попереджають, що терміни можуть змінитися.

Джерела повідомили, що Венс все ще обговорює потенційну участь у виборах зі своєю родиною, включаючи дружину Ушу, після народження їхньої четвертої дитини.

Союзники Венса кажуть, що програші на проміжних виборах не змінили його позицій як лідера Республіканської партії на початку 2028 року, посилаючись на його мережу донорів, політичну інфраструктуру та впізнаваність імені.

Венс став співзасновником таємної мережі Rockbridge Network, яка може стати основою його президентської операції зі збору коштів. Група зустрілася в Г'юстоні після проміжних виборів.

Як голова фінансового комітету Республіканської партії, Венс налагодив відносини з основними донорами. Він також має зв'язки з донорами сфери технологій Пітером Тілем, Девідом Саксом та Ілоном Маском - найбагатшою людиною у світі та найбільшим "фінансистом" Республіканської партії, вказує видання.

Венс проводив кампанію по всій країні на проміжних виборах, будуючи відносини з активістами та чиновниками Республіканської партії, які можуть виявитися цінними у 2028 році, зазначає видання.

Найближчі політичні радники Венса вважають, що він повинен балотуватися у 2028 році, і що він, ймовірно, це зробить, за словами особи, близької до віцепрезидента.

Але поразки Республіканської партії у проміжних виборах дали республіканцям, які хочуть піти з адміністрації Трампа, можливість виступати за інший напрямок у 2028 році, зазначає видання.

Венсу, як зауважує видання, імовірно, доведеться відповісти за результати адміністрації Трампа у 2028 році, що потенційно ускладнить його президентські амбіції.

Венс приватно виступав проти війни з Іраном, і деякі республіканці інтерпретували його критику конфлікту після проміжних виборчих кампаній як спробу дистанціюватися від рішення Трампа напасти на Іран.

Республіканці, близькі до Венса, розглядають подальшу присутність Трампа як ще одну причину для відкладення оголошення його планів на 2028 рік.

Венс побоюється, що занадто ранній початок кампанії може відвернути увагу від Трампа та ризикувати відштовхнути його, пише видання.

Трамп сказав, що "багатьом людям не сподобалися коментарі [Венса]" щодо війни з Іраном, але додав, що він не був серед них, і наполягав, що їхні відносини не постраждали".

Хоча Венс обмірковує президентську кампанію, кілька інших республіканців також роблять це, зокрема сенатор від Техасу Тед Круз, який був одним із найактивніших республіканців, що готуються до потенційної участі в виборах 2028 року.

Державного секретаря США Марко Рубіо деякі республіканці розглядають як потенційно більш грізного суперника Венса.

Рубіо заручився підтримкою впливових діячів Республіканської партії, включаючи мегадонора Кена Гріффіна. Але Рубіо неодноразово заявляв, що підтримає Венса, якщо віцепрезидент балотуватиметься, а робоче навантаження Рубіо як державного секретаря та радника з національної безпеки залишило його без готової політичної підтримки Венса, зазначає вижання.

Серед інших потенційних претендентів від республіканців - колишній губернатор Вірджинії Гленн Янгкін, губернатор Джорджії Браян Кемп та губернатор Флориди Рон Десантіс.

Венс може відмовитися від участі у президентських виборах США у 2028 році – CNN