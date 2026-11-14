Венс може відмовитися від участі у президентських виборах США у 2028 році – CNN

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розглядає можливість відмовитися від участі у президентських виборах 2028 року. Причинами стали поразка республіканців на виборах до Конгресу, падіння популярності президента Дональда Трампа та затяжна війна з Іраном. Про це повідомляє CNN із посиланням на понад десяток союзників і радників політика, пише УНН.

За словами співрозмовників телеканалу, 42-річний Венс ще не ухвалив остаточного рішення. Він оцінює власні політичні перспективи на тлі розколу всередині руху MAGA, а також враховує сімейні обставини – влітку в нього народилася четверта дитина.

Один із близьких до віцепрезидента співрозмовників CNN зазначив, що Венс прагне відновити єдність прихильників Трампа, однак не впевнений, що саме він повинен очолити цей рух.

Мене не здивує жодне його рішення. Йому лише 42 роки. Він достатньо молодий, щоб повернутися на політичну арену, якщо нинішні обставини зроблять успіх неможливим. Можливо, його час просто ще не настав