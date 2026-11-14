Венс може відмовитися від участі у президентських виборах США у 2028 році – CNN
Київ • УНН
Джей Ді Венс ще не вирішив, чи балотуватися у 2028 році. На його плани впливають поразка республіканців, війна з Іраном і розкол MAGA.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розглядає можливість відмовитися від участі у президентських виборах 2028 року. Причинами стали поразка республіканців на виборах до Конгресу, падіння популярності президента Дональда Трампа та затяжна війна з Іраном. Про це повідомляє CNN із посиланням на понад десяток союзників і радників політика, пише УНН.
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За словами співрозмовників телеканалу, 42-річний Венс ще не ухвалив остаточного рішення. Він оцінює власні політичні перспективи на тлі розколу всередині руху MAGA, а також враховує сімейні обставини – влітку в нього народилася четверта дитина.
Один із близьких до віцепрезидента співрозмовників CNN зазначив, що Венс прагне відновити єдність прихильників Трампа, однак не впевнений, що саме він повинен очолити цей рух.
Мене не здивує жодне його рішення. Йому лише 42 роки. Він достатньо молодий, щоб повернутися на політичну арену, якщо нинішні обставини зроблять успіх неможливим. Можливо, його час просто ще не настав
Війна з Іраном ускладнює політичні плани Венса
Союзники віцепрезидента називають війну з Іраном однією з головних перешкод для його президентських амбіцій. На їхню думку, продовження конфлікту може суттєво послабити позиції Республіканської партії перед виборами 2028 року.
Після поразки республіканців на виборах до Конгресу Венс відкрито пов'язав результати голосування з війною.
Причина нашої поразки – це війна
За інформацією CNN, ця заява викликала невдоволення Трампа. Згодом президент усунув Венса від переговорів з Іраном, якими той займався останнім часом.
Водночас джерела The Washington Post стверджують, що Венс продовжує розглядати можливість участі у виборах, усвідомлюючи, що політична ситуація може суттєво змінитися протягом наступних 2 років.
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