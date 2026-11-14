Рубіо може поборотися за президентство США у 2028 році – Fox News розкрив деталі

Державний секретар США Марко Рубіо опинився в центрі уваги Республіканської партії на тлі підготовки до президентських виборів 2028 року. Після поразки республіканців на проміжних виборах однопартійці очікують від нього оцінки політики адміністрації Дональда Трампа та можливих сигналів щодо власних президентських амбіцій. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

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Рубіо має виступити на Національному з'їзді юристів Товариства федералістів. Учасники конференції розраховують почути його бачення подальшого політичного курсу Республіканської партії.

Я очікую, що він обговорить як успіхи, так і невдачі адміністрації, а також свої плани на майбутнє, особливо на посаді держсекретаря. Сподіваюся, він торкнеться зовнішньополітичних наслідків і пояснить, яку роль, на його думку, зовнішня політика відіграла в результатах виборів – заявив учасник з'їзду Ісая Маккінні.

Чи балотуватиметься Рубіо у президенти США

За даними Fox News, одним із головних питань для учасників конференції стане можливість участі Рубіо у президентських виборах 2028 року.

У залі буде багато людей, які запитуватимуть себе, чи планує він усе ще колись балотуватися у президенти. Це питання буде в центрі уваги багатьох – зазначила колишня федеральна прокурорка США Рейчел Паулоуз.

Водночас генеральний соліситор штату Айова Ерік Вессан заявив, що не має інформації про потенційних кандидатів на виборах 2028 року. Проте він позитивно оцінив діяльність Рубіо, зокрема його виступи на підтримку американських цінностей та Конституції США.

Сам Рубіо наразі не оголошував про намір брати участь у президентських виборах 2028 року. Його майбутній виступ може привернути особливу увагу республіканців, які обговорюють подальший напрям партії після проміжних виборів.

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