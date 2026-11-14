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Рубио может побороться за пост президента США в 2028 году — Fox News раскрыл подробности

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Fox News сообщает, что республиканцы ожидают от Марко Рубио сигналов о президентских амбициях. Сам госсекретарь не объявлял о выдвижении своей кандидатуры.

Рубио может побороться за пост президента США в 2028 году — Fox News раскрыл подробности

Государственный секретарь США Марко Рубио оказался в центре внимания Республиканской партии на фоне подготовки к президентским выборам 2028 года. После поражения республиканцев на промежуточных выборах однопартийцы ожидают от него оценки политики администрации Дональда Трампа и возможных сигналов относительно собственных президентских амбиций. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

Рубио должен выступить на Национальном съезде юристов Общества федералистов. Участники конференции рассчитывают услышать его видение дальнейшего политического курса Республиканской партии.

Я ожидаю, что он обсудит как успехи, так и неудачи администрации, а также свои планы на будущее, особенно на посту госсекретаря. Надеюсь, он затронет внешнеполитические последствия и объяснит, какую роль, по его мнению, внешняя политика сыграла в результатах выборов

– заявил участник съезда Исайя Маккинни.

Будет ли Рубио баллотироваться в президенты США

По данным Fox News, одним из главных вопросов для участников конференции станет возможность участия Рубио в президентских выборах 2028 года.

В зале будет много людей, которые будут спрашивать себя, планирует ли он по-прежнему когда-нибудь баллотироваться в президенты. Этот вопрос будет в центре внимания многих

– отметила бывшая федеральная прокурор США Рейчел Паулоуз.

В то же время генеральный солиситор штата Айова Эрик Вессан заявил, что не располагает информацией о потенциальных кандидатах на выборах 2028 года. Однако он положительно оценил деятельность Рубио, в частности его выступления в поддержку американских ценностей и Конституции США.

Сам Рубио пока не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2028 года. Его предстоящее выступление может привлечь особое внимание республиканцев, обсуждающих дальнейшее направление партии после промежуточных выборов.

Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными и заявил о цели расширить формат 10.11.26, 16:14 • 3559 просмотров

Степан Гафтко

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Соединённые Штаты