Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах в США в 2028 году — CNN

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года. Причинами стали поражение республиканцев на выборах в Конгресс, падение популярности президента Дональда Трампа и затяжная война с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на более чем десяток союзников и советников политика, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников телеканала, 42-летний Вэнс еще не принял окончательного решения. Он оценивает собственные политические перспективы на фоне раскола внутри движения MAGA, а также учитывает семейные обстоятельства — летом у него родился четвертый ребенок.

Один из близких к вице-президенту собеседников CNN отметил, что Вэнс стремится восстановить единство сторонников Трампа, однако не уверен, что именно он должен возглавить это движение.

Меня не удивит ни одно его решение. Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы вернуться на политическую арену, если нынешние обстоятельства сделают успех невозможным. Возможно, его время просто еще не пришло — заявил источник.

Война с Ираном осложняет политические планы Вэнса

Союзники вице-президента называют войну с Ираном одним из главных препятствий для его президентских амбиций. По их мнению, продолжение конфликта может существенно ослабить позиции Республиканской партии перед выборами 2028 года.

После поражения республиканцев на выборах в Конгресс Вэнс открыто связал результаты голосования с войной.

Причина нашего поражения — это война — написал он, отметив, что из-за конфликта республиканцы потеряли контроль над Сенатом.

По информации CNN, это заявление вызвало недовольство Трампа. Впоследствии президент отстранил Вэнса от переговоров с Ираном, которыми тот занимался в последнее время.

В то же время источники The Washington Post утверждают, что Вэнс продолжает рассматривать возможность участия в выборах, осознавая, что политическая ситуация может существенно измениться в течение следующих 2 лет.

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