У Флориді підписали закон про перейменування аеропорту Палм-Біч на честь Трампа

Київ • УНН

Губернатор Флориди підписав закон про зміну назви аеропорту. Також планується зміна коду на DJT та розміщення підпису Трампа на банкнотах США.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомили американські ЗМІ 30 березня, пише УНН.

Деталі

Рішення ухвалили в межах ширшої політики, в рамках якої ім’я Трампа присвоюють різним об’єктам та програмам у США. Зокрема, раніше у Флориді підтримали ідею розміщення президентської бібліотеки Трампа в центрі Маямі.

Сам Трамп переїхав до Флориди у 2019 році та проживає у своєму маєтку Mar-a-Lago у Вест-Палм-Біч.

Перед остаточним перейменуванням необхідно подати запит до Федерального управління цивільної авіації США, яке має внести зміни до авіаційних баз даних, навігаційних систем та оновити позначення аеропорту.

Минулого тижня також було внесено законопроєкт про зміну трилітерного коду аеропорту з PBI на DJT – за ініціалами Дональда Трампа.

Контекст рішень із використанням імені Трампа

Останнім часом ім’я Трампа почали активно використовувати в різних державних ініціативах. Зокрема, Міністерство фінансів США повідомило, що з літа його підпис з’явиться на американських банкнотах.

Крім того, ім’я президента вже присвоєно новому класу військових кораблів, візовій програмі для заможних іноземців, урядовим сервісам та іншим державним проєктам.

Степан Гафтко

Світ
Міністерство фінансів США
Федеральне авіаційне управління США
Рон Десантіс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида