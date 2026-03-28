Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під контроль США. Про це передає УНН з посиланням на New York Post та заяву Трампа.

"Ми зараз ведемо переговори, і було б чудово, якби ми могли щось зробити, але вони повинні її відкрити. Вони повинні відкрити протоку Трампа - я маю на увазі Ормузьку. Вибачте, мені дуже шкода. Така жахлива помилка", - сказав Трамп на заході в Маямі.

Як пише New York Post, Трамп надає пріоритет взяттю під контроль Ормузької протоки, оскільки він розчарований відсутністю допомоги з боку союзників у примусовому відкритті цього важливого водного шляху.

"А щойно Трамп покладе край терору Ірану над цим судноплавним маршрутом, він розглядає можливість перейменувати його на "Американську протоку" або навіть назвати його на свою честь", - пише видання.

Як заявило джерело видання, якщо США будуть контролювати Ормузьку протоку та охороняти її, то "навіщо взагалі називати її так?".

Представник Білого дому заявив, що зміна назви "не є реальною поки що".

Інший представник Білого дому більш стримано назвав це "цікавою ідеєю", яка "наразі" не розглядається.

Міністри закордонних справ "Групи семи" (G7) погодилися брати участь у розблокуванні Ормузької протоки, найважливішого маршруту для експорту енергоносіїв, але тільки після закінчення війни США та Ізраїлю з Іраном.