Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после взятия его под контроль США. Об этом передает УНН со ссылкой на New York Post и заявление Трампа.

Детали

"Мы сейчас ведем переговоры, и было бы здорово, если бы мы могли что-то сделать, но они должны ее открыть. Они должны открыть пролив Трампа – я имею в виду Ормузский. Извините, мне очень жаль. Такая ужасная ошибка", – сказал Трамп на мероприятии в Майами.

Как пишет New York Post, Трамп придает приоритет взятию под контроль Ормузского пролива, поскольку он разочарован отсутствием помощи со стороны союзников в принудительном открытии этого важного водного пути.

"А как только Трамп положит конец террору Ирана над этим судоходным маршрутом, он рассматривает возможность переименовать его в "Американский пролив" или даже назвать его в свою честь", - пишет издание.

Как заявил источник издания, если США будут контролировать Ормузский пролив и охранять его, то "зачем вообще называть его так?".

Представитель Белого дома заявил, что изменение названия "не является реальным пока что".

Другой представитель Белого дома более сдержанно назвал это "интересной идеей", которая "пока" не рассматривается.

Напомним

Министры иностранных дел "Группы семи" (G7) согласились участвовать в разблокировании Ормузского пролива, важнейшего маршрута для экспорта энергоносителей, но только после окончания войны США и Израиля с Ираном.