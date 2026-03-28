Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИ

13:04 • 7116 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 14114 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 13848 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 15899 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 20557 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 21000 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 30754 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 27188 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52145 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 76515 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Популярные новости
Враг потерял 1300 солдат и более 1500 беспилотников за сутки - Генштаб28 марта, 06:03 • 4540 просмотра
Кривой Рог под утро подвергся новому российскому удару, двое погибших - ОВА28 марта, 06:51 • 5434 просмотра
россия выпустила 273 дрона по Украине с основным ударом по Одесской области, обезврежено 25228 марта, 08:19 • 13315 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения10:58 • 13641 просмотра
В Иране заявили о якобы уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае, где якобы проживал 21 украинец11:19 • 3968 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения10:58 • 13838 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 30744 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 30204 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 29397 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"14:00 • 2516 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo13:27 • 2920 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo12:57 • 3534 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 18639 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 22507 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИ

Киев • УНН

 • 3528 просмотра

Президент США рассматривает изменение названия стратегического водного пути на Пролив Трампа. Приоритетом является контроль над маршрутом из-за отсутствия помощи союзников.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после взятия его под контроль США. Об этом передает УНН со ссылкой на New York Post и заявление Трампа.

Детали

"Мы сейчас ведем переговоры, и было бы здорово, если бы мы могли что-то сделать, но они должны ее открыть. Они должны открыть пролив Трампа – я имею в виду Ормузский. Извините, мне очень жаль. Такая ужасная ошибка", – сказал Трамп на мероприятии в Майами.

Как пишет New York Post, Трамп придает приоритет взятию под контроль Ормузского пролива, поскольку он разочарован отсутствием помощи со стороны союзников в принудительном открытии этого важного водного пути.

"А как только Трамп положит конец террору Ирана над этим судоходным маршрутом, он рассматривает возможность переименовать его в "Американский пролив" или даже назвать его в свою честь", - пишет издание.

Как заявил источник издания, если США будут контролировать Ормузский пролив и охранять его, то "зачем вообще называть его так?".

Представитель Белого дома заявил, что изменение названия "не является реальным пока что".

Другой представитель Белого дома более сдержанно назвал это "интересной идеей", которая "пока" не рассматривается.

"Нет, спасибо": Трамп пошутил о предложении возглавить Иран26.03.26, 13:54 • 4808 просмотров

Напомним

Министры иностранных дел "Группы семи" (G7) согласились участвовать в разблокировании Ормузского пролива, важнейшего маршрута для экспорта энергоносителей, но только после окончания войны США и Израиля с Ираном.

