"Нет, спасибо": Трамп пошутил о предложении возглавить Иран

Президент США Дональд Трамп пошутил о становлении лидером Ирана во время выступления на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса (NRCC), пишет УНН.

"Никогда еще глава государства не хотел этой должности меньше, чем быть главой Ирана. Я этого не хочу. Мы слышим некоторые вещи, которые они говорят. Мы слышим их очень четко. Они говорят: "Я этого не хочу. Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером". Нет, спасибо. Я этого не хочу", - сказал Трамп.

Трамп, выступая на этом мероприятии в Вашингтоне в среду вечером, заявил, что иранские лидеры "кстати, ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся сказать об этом, потому что их убьет собственный народ. Они также боятся, что их убьем мы".

Трамп: Иран "так сильно" хочет заключить сделку, но "боится об этом сказать"

Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен проводить переговоры для прекращения расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Как отмечает Reuters, комментарии министра иностранных дел Ирана "свидетельствуют об определенной готовности Тегерана договориться о прекращении войны, если его требования будут выполнены, несмотря на первоначальную негативную реакцию", на фоне того, как иранские чиновники публично пренебрежительно отнеслись к перспективе любых переговоров с США.

Обмен сообщениями через посредников "не означает переговоры с США", сказал Арагчи в эфире государственного телевидения.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры с США не ведутся

"Они выдвинули идеи в своих сообщениях, которые были переданы высшим должностным лицам, и при необходимости они объявят свою позицию", - сказал Арагчи.

Кроме того, Иран сообщил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на шесть региональных источников, знакомых с позицией Ирана.

Предложение Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает вывод из Ирана запасов высокообогащенного урана, прекращение обогащения, ограничение программы баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

Высокопоставленный чиновник израильского министерства обороны, как пишет Reuters, заявил, что Израиль скептически относится к согласию Ирана на условия сделки и опасается, что американские переговорщики могут пойти на уступки. Израиль также хочет, чтобы любое соглашение сохраняло за ним право наносить превентивные удары, сообщил второй источник.