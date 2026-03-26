"Нет, спасибо": Трамп пошутил о предложении возглавить Иран

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Дональд Трамп пошутил о предложении возглавить Иран во время выступления в Вашингтоне. Тегеран рассматривает план США из 15 пунктов по прекращению войны.

Президент США Дональд Трамп пошутил о становлении лидером Ирана во время выступления на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса (NRCC), пишет УНН.

Детали

"Никогда еще глава государства не хотел этой должности меньше, чем быть главой Ирана. Я этого не хочу. Мы слышим некоторые вещи, которые они говорят. Мы слышим их очень четко. Они говорят: "Я этого не хочу. Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером". Нет, спасибо. Я этого не хочу", - сказал Трамп.

Трамп, выступая на этом мероприятии в Вашингтоне в среду вечером, заявил, что иранские лидеры "кстати, ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся сказать об этом, потому что их убьет собственный народ. Они также боятся, что их убьем мы".

Трамп: Иран "так сильно" хочет заключить сделку, но "боится об этом сказать"26.03.26, 09:00 • 3496 просмотров

Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен проводить переговоры для прекращения расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Как отмечает Reuters, комментарии министра иностранных дел Ирана "свидетельствуют об определенной готовности Тегерана договориться о прекращении войны, если его требования будут выполнены, несмотря на первоначальную негативную реакцию", на фоне того, как иранские чиновники публично пренебрежительно отнеслись к перспективе любых переговоров с США.

Обмен сообщениями через посредников "не означает переговоры с США", сказал Арагчи в эфире государственного телевидения.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры с США не ведутся25.03.26, 22:06 • 12358 просмотров

"Они выдвинули идеи в своих сообщениях, которые были переданы высшим должностным лицам, и при необходимости они объявят свою позицию", - сказал Арагчи.

Кроме того, Иран сообщил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на шесть региональных источников, знакомых с позицией Ирана.

Предложение Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает вывод из Ирана запасов высокообогащенного урана, прекращение обогащения, ограничение программы баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

Высокопоставленный чиновник израильского министерства обороны, как пишет Reuters, заявил, что Израиль скептически относится к согласию Ирана на условия сделки и опасается, что американские переговорщики могут пойти на уступки. Израиль также хочет, чтобы любое соглашение сохраняло за ним право наносить превентивные удары, сообщил второй источник.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Израиль
благотворительность
Reuters
Вашингтон
Ливан
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран