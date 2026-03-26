"Ні, дякую": Трамп пожартував про пропозицію очолити Іран

Ексклюзив
12:59 • 2980 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
09:53 • 13128 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 31017 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 54461 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 90582 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94660 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 64302 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 64883 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 77636 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 63593 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України26 березня, 04:02 • 16703 перегляди
Масове зникнення неповнолітніх дівчат у Криму: ЦНС фіксує нові випадки26 березня, 05:15 • 11876 перегляди
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназіяPhoto10:49 • 9502 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16550 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 8210 перегляди
Публікації
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 2850 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 8746 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16882 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 90556 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94644 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16882 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 33546 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 69912 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 45433 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 74567 перегляди
"Ні, дякую": Трамп пожартував про пропозицію очолити Іран

Київ • УНН

 • 2458 перегляди

Дональд Трамп пожартував про пропозицію очолити Іран під час виступу у Вашингтоні. Тегеран розглядає план США з 15 пунктів щодо припинення війни.

Президент США Дональд Трамп пожартував про становлення лідером Ірану, під час виступу на щорічній благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу (NRCC), пише УНН.

"Ніколи ще глава держави не хотів цієї посади менше, ніж бути головою Ірану. Я цього не хочу. Ми чуємо деякі речі, які вони говорять. Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Я цього не хочу. Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу", - сказав Трамп.

Трамп, виступаючи на цьому заході у Вашингтоні в середу ввечері, заявив, що іранські лідери "до речі, ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться сказати про це, бо їх уб'є власний народ. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми".

Трамп: Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але "боїться про це сказати"26.03.26, 09:00 • 3700 переглядiв

Іран розглядає пропозицію США щодо припинення війни в Перській затоці, але не має наміру проводити переговори для припинення конфлікту на Близькому Сході, що розширюється, заявив у середу міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

Як зазначає Reuters, коментарі міністра закордонних справ Ірану "свідчать про певну готовність Тегерана домовитися про припинення війни, якщо його вимоги будуть виконані, попри початкову негативну реакцію", на тлі того, як іранські чиновники публічно зневажливо поставилися до перспективи будь-яких переговорів зі США.

Обмін повідомленнями через посередників "не означає переговори зі США", сказав Арагчі в ефірі державного телебачення.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори зі США не ведуться25.03.26, 22:06 • 12413 переглядiв

"Вони висунули ідеї у своїх повідомленнях, які були передані вищим посадовим особам, і за необхідності вони оголосять свою позицію", - сказав Арагчі.

Окрім того, Іран повідомив посередникам, що Ліван має бути включений до будь-якої угоди про припинення вогню зі США та Ізраїлем, повідомляє Reuters з посиланням на шість регіональних джерел, знайомих з позицією Ірану.

Пропозиція Трампа з 15 пунктів, спрямована через Пакистан, передбачає виведення з Ірану запасів високозбагаченого урану, припинення збагачення, обмеження програми балістичних ракет та припинення фінансування регіональних союзників, згідно з трьома джерелами в ізраїльському кабінеті міністрів, знайомим із планом.

Високопосадовець ізраїльського міністерства оборони, як пише Reuters, заявив, що Ізраїль скептично ставиться до згоди Ірану на умови угоди і побоюється, що американські перемовники можуть піти на поступки. Ізраїль також хоче, щоб будь-яка угода зберігала за ним право завдавати превентивних ударів, повідомило друге джерело.

