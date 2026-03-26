"Ні, дякую": Трамп пожартував про пропозицію очолити Іран

Президент США Дональд Трамп пожартував про становлення лідером Ірану, під час виступу на щорічній благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу (NRCC), пише УНН.

Деталі

"Ніколи ще глава держави не хотів цієї посади менше, ніж бути головою Ірану. Я цього не хочу. Ми чуємо деякі речі, які вони говорять. Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Я цього не хочу. Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу", - сказав Трамп.

Трамп, виступаючи на цьому заході у Вашингтоні в середу ввечері, заявив, що іранські лідери "до речі, ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться сказати про це, бо їх уб'є власний народ. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми".

Іран розглядає пропозицію США щодо припинення війни в Перській затоці, але не має наміру проводити переговори для припинення конфлікту на Близькому Сході, що розширюється, заявив у середу міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

Як зазначає Reuters, коментарі міністра закордонних справ Ірану "свідчать про певну готовність Тегерана домовитися про припинення війни, якщо його вимоги будуть виконані, попри початкову негативну реакцію", на тлі того, як іранські чиновники публічно зневажливо поставилися до перспективи будь-яких переговорів зі США.

Обмін повідомленнями через посередників "не означає переговори зі США", сказав Арагчі в ефірі державного телебачення.

"Вони висунули ідеї у своїх повідомленнях, які були передані вищим посадовим особам, і за необхідності вони оголосять свою позицію", - сказав Арагчі.

Окрім того, Іран повідомив посередникам, що Ліван має бути включений до будь-якої угоди про припинення вогню зі США та Ізраїлем, повідомляє Reuters з посиланням на шість регіональних джерел, знайомих з позицією Ірану.

Пропозиція Трампа з 15 пунктів, спрямована через Пакистан, передбачає виведення з Ірану запасів високозбагаченого урану, припинення збагачення, обмеження програми балістичних ракет та припинення фінансування регіональних союзників, згідно з трьома джерелами в ізраїльському кабінеті міністрів, знайомим із планом.

Високопосадовець ізраїльського міністерства оборони, як пише Reuters, заявив, що Ізраїль скептично ставиться до згоди Ірану на умови угоди і побоюється, що американські перемовники можуть піти на поступки. Ізраїль також хоче, щоб будь-яка угода зберігала за ним право завдавати превентивних ударів, повідомило друге джерело.