Во Флориде подписали закон о переименовании аэропорта Палм-Бич в честь Трампа

Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 13710 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 43248 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 28542 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 30687 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 34104 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 33287 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 26682 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 12257 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26735 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40161 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Популярные новости
Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили после допроса по делу о наркотиках30 марта, 19:45 • 10684 просмотра
Белый дом ответил Папе Римскому на заявление о тщетности молитв тех, кто ведет войну30 марта, 20:10 • 7994 просмотра
Число раненых в Глухове после удара авиабомбами возросло до 1330 марта, 20:23 • 10647 просмотра
Зеленский заявил об исторических договоренностях со странами Ближнего Востока в сфере безопасности и энергетикиVideo30 марта, 20:55 • 7356 просмотра
NASA запускает обратный отсчет до первого за 53 года полета людей на Луну23:59 • 6796 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 43257 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 28842 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 41739 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 49207 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 60662 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 13987 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 14238 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 15806 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 31321 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 41907 просмотра
Во Флориде подписали закон о переименовании аэропорта Палм-Бич в честь Трампа

Киев • УНН

 • 2772 просмотра

Губернатор Флориды подписал закон об изменении названия аэропорта. Также планируется изменение кода на DJT и размещение подписи Трампа на банкнотах США.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили американские СМИ 30 марта, пишет УНН.

Решение было принято в рамках более широкой политики, в рамках которой имя Трампа присваивается различным объектам и программам в США. В частности, ранее во Флориде поддержали идею размещения президентской библиотеки Трампа в центре Майами.

Сам Трамп переехал во Флориду в 2019 году и проживает в своем поместье Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич.

Переименование Пентагона Трампом может стоить до 2 миллиардов долларов – СМИ

Перед окончательным переименованием необходимо подать запрос в Федеральное управление гражданской авиации США, которое должно внести изменения в авиационные базы данных, навигационные системы и обновить обозначение аэропорта.

На прошлой неделе также был внесен законопроект об изменении трехбуквенного кода аэропорта с PBI на DJT – по инициалам Дональда Трампа.

Контекст решений с использованием имени Трампа

В последнее время имя Трампа начали активно использовать в различных государственных инициативах. В частности, Министерство финансов США сообщило, что с лета его подпись появится на американских банкнотах.

Кроме того, имя президента уже присвоено новому классу военных кораблей, визовой программе для состоятельных иностранцев, правительственным сервисам и другим государственным проектам.

Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИ

