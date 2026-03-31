Во Флориде подписали закон о переименовании аэропорта Палм-Бич в честь Трампа
Киев • УНН
Губернатор Флориды подписал закон об изменении названия аэропорта. Также планируется изменение кода на DJT и размещение подписи Трампа на банкнотах США.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили американские СМИ 30 марта, пишет УНН.
Решение было принято в рамках более широкой политики, в рамках которой имя Трампа присваивается различным объектам и программам в США. В частности, ранее во Флориде поддержали идею размещения президентской библиотеки Трампа в центре Майами.
Сам Трамп переехал во Флориду в 2019 году и проживает в своем поместье Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич.
Перед окончательным переименованием необходимо подать запрос в Федеральное управление гражданской авиации США, которое должно внести изменения в авиационные базы данных, навигационные системы и обновить обозначение аэропорта.
На прошлой неделе также был внесен законопроект об изменении трехбуквенного кода аэропорта с PBI на DJT – по инициалам Дональда Трампа.
Контекст решений с использованием имени Трампа
В последнее время имя Трампа начали активно использовать в различных государственных инициативах. В частности, Министерство финансов США сообщило, что с лета его подпись появится на американских банкнотах.
Кроме того, имя президента уже присвоено новому классу военных кораблей, визовой программе для состоятельных иностранцев, правительственным сервисам и другим государственным проектам.
