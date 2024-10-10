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Ураган "Мілтон" пройшов через Флориду, залишивши 4 жертви. Байден зідзвонився з губернатором ураженого штату

Ураган "Мілтон" пройшов через Флориду, залишивши 4 жертви. Байден зідзвонився з губернатором ураженого штату

Київ • УНН

 • 15573 перегляди

Ураган "Мілтон" категорії 3 пройшов через Центральну Флориду, спричинивши значні руйнування. Понад 3,3 млн споживачів залишилися без електрики, зафіксовано жертви від торнадо.

Ураган "Мілтон" категорії 3 пройшов американським штатом Флорида, спричинивши руйнування, понад 3,3 млн споживачів залишилися без електрики, зафіксовано 4 жертви від торнадо, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Ураган "Мілтон", який вийшов на сушу в середу ввечері біля Сарасоти в американському штаті Флорида як ураган категорії 3, перетнув Центральну Флориду, не втрачаючи своєї сили. Його центр зміщувався від суші у четвер вранці в Атлантичний океан на північ від Багамських островів. Дощ і вітер все ще обрушувалися на міста, включаючи Дейтона-Біч та Орландо. 

"Центр "Мілтона" віддаляється від східного узбережжя Флориди", - повідомив Національний ураганний центр США.

Як зазначає видання, "Мілтон" продовжував обертатися далі в Атлантику.

Ураган "Мілтон" зірвав дах з Тропікана-Філд, бейсбольному стадіоні у місті Сент-Пітерсбург у Флориді, відкинув баштовий кран на будівлю в центрі міста Тампа і викликав торнадо, які вбили людей на протилежному березі від місця, де він обрушився на сушу, проклавши руйнівний шлях через Центральну Флориду.

Понад 3,3 мільйони споживачів залишилися без електрики у Флориді на ранок четверга. У деяких округах узбережжя Мексиканської затоки шторм залишив без електрики понад 80 відсотків абонентів. Більшість округів по всій Флориді перебували у стані надзвичайної ситуації. 

"Мілтон" породив потужні торнадо далеко від того місця, де він вийшов на сушу, пошкодивши понад 100 споруд по всьому штату. В окрузі Сент-Люсі на атлантичному узбережжі Флориди офіційні особи заявили, що чотири особи загинули після того, як там обрушилися два торнадо. 

Чиновники та жителі тільки почали підраховувати збитки та кількість загиблих рано вранці у четвер. На узбережжі затоки деякі округи вже розчищали завали та оцінювали збитки до світанку у четвер. Влада округів Гіллсборо і Паско заявила, що розпочала відновлювальні роботи.

Густонаселений район затоки Тампа, схоже, уникнув руйнівного штормового нагону, але бар'єрні острови вздовж узбережжя затоки повідомили про сильну повінь. У Сарасоті "Мілтон" викорчовував дерева, завдав шкоди будівлям і викидав яхти на набережну.

"Шторм був значним, але, на щастя, це був не найгірший сценарій, - сказав губернатор Флориди Рон Десантіс у четвер вранці. - Шторм ослаб перед виходом на сушу, і штормовий нагін, як спочатку повідомлялося, в цілому не був таким значним, як той, що спостерігався при урагані "Гелен".

AP повідомляє, що президент США Джо Байден, який через ураган відклав поїздку до Німеччини, де мав головувати на зустрічі "Рамштайн" щодо України, провів розмову з губернатором ураженого штату Флорида Десантісом у четвер вранці про наслідки урагану "Мілтон".

У Білому домі заявили, що Десантіс сказав Байдену, що вони все ще оцінюють шкоду, завдану його штату. У Білому домі заявили, що адміністратор FEMA Дін Крісвелл приєднається до Десантіса в обстеженні збитків у четвер вранці, перш ніж поінформувати Байдена про результати.

Ураган "Мілтон" у США ослаб до першої категорії10.10.24, 09:58 • 10210 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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