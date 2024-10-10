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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ураган "Милтон" прошел через Флориду, оставив 4 жертвы. Байден созвонился с губернатором пораженного штата

Ураган "Милтон" прошел через Флориду, оставив 4 жертвы. Байден созвонился с губернатором пораженного штата

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 14:14  •  3017 просмотра

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Ураган «Милтон» категории 3 прошел через Центральную Флориду, вызвав значительные разрушения. Более 3,3 млн потребителей остались без электричества, зафиксированы жертвы от торнадо.

Ураган "Милтон" категории 3 прошел по американскому штату Флорида, вызвав разрушения, более 3,3 млн потребителей остались без электричества, зафиксировано 4 жертвы от торнадо, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Ураган "Милтон", который вышел на сушу в среду вечером возле Сарасоты в американском штате Флорида как ураган категории 3, пересек Центральную Флориду, не теряя своей силы. Его центр смещался от суши в четверг утром в Атлантический океан к северу от Багамских островов. Дождь и ветер все еще обрушивались на города, включая Дейтона-Бич и Орландо. 

"Центр "Милтона" удаляется от восточного побережья Флориды", - сообщил Национальный ураганный центр США.

Как отмечает издание, "Милтон" продолжал вращаться дальше в Атлантику.

Ураган "Милтон" сорвал крышу с Тропикана-Филд, бейсбольном стадионе в городе Сент-Питерсбург во Флориде, отбросил башенный кран на здание в центре города Тампа и вызвал торнадо, которые убили людей на противоположном берегу от места, где он обрушился на сушу, проложив разрушительный путь через Центральную Флориду.

Более 3,3 миллиона потребителей остались без электричества во Флориде на утро четверга. В некоторых округах побережья Мексиканского залива шторм оставил без электричества более 80 процентов абонентов. Большинство округов по всей Флориде находились в состоянии чрезвычайной ситуации. 

"Милтон" породил мощные торнадо далеко от того места, где он вышел на сушу, повредив более 100 сооружений по всему штату. В округе Сент-Люси на атлантическом побережье Флориды официальные лица заявили, что четыре человека погибли после того, как там обрушились два торнадо. 

Чиновники и жители только начали подсчитывать убытки и количество погибших рано утром в четверг. На побережье залива некоторые округа уже расчищали завалы и оценивали ущерб до рассвета в четверг. Власти округов Хиллсборо и Паско заявили, что начали восстановительные работы.

Густонаселенный район залива Тампа, похоже, избежал разрушительного штормового нагона, но барьерные острова вдоль побережья залива сообщили о сильном наводнении. В Сарасоте "Милтон" выкорчевывал деревья, нанес ущерб зданиям и выбрасывал яхты на набережную.

"Шторм был значительным, но, к счастью, это был не самый худший сценарий, - сказал губернатор Флориды Рон ДеСантис в четверг утром. - Шторм ослаб перед выходом на сушу, и штормовой нагон, как первоначально сообщалось, в целом не был таким значительным, как тот, что наблюдался при урагане "Хелен".

AP сообщает, что президент США Джо Байден, который из-за урагана отложил поездку в Германию, где должен был председательствовать на встрече "Рамштайн" по Украине, провел разговор с губернатором пораженного штата Флорида ДеСантисом в четверг утром о последствиях урагана "Милтон".

В Белом доме заявили, что ДеСантис сказал Байдену, что они все еще оценивают ущерб, нанесенный его штату. В Белом доме заявили, что администратор FEMA Дин Крисвелл присоединится к ДеСантису в обследовании ущерба в четверг утром, прежде чем проинформировать Байдена о результатах.

Ураган "Милтон" в США ослаб до первой категории10 октября 2024, 06:58 • 7042 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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