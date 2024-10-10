Ураган "Мілтон" у США ослаб до першої категорії
Київ • УНН
Ураган "Мілтон" у Флориді ослаб до першої категорії за даними Національного центру вивчення ураганів США. Максимальна швидкість вітру становить 150 км/год, найсильніші дощі спостерігаються в районі Орландо.
Ураган "Мілтон", що обрушився на американський штат Флорида, ослаб до першої категорії, повідомив Національний центр вивчення ураганів США, пише УНН з посиланням на BBC.
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Як повідомляє американський центр вивчення ураганів, зараз центр "Мілтона" знаходиться за 105 кілометрів від мису Канаверал у Флориді. Максимальна швидкість вітру становить 150 км/год.
Найсильніші дощі зараз йдуть у районі міста Орландо, що на північний схід від центру урагану.
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, викликавши торнадо і відключення електрики10.10.24, 08:40 • 12889 переглядiв