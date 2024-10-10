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Ураган "Мілтон" у США ослаб до першої категорії

Ураган "Мілтон" у США ослаб до першої категорії

Київ • УНН

 • 10210 перегляди

Ураган "Мілтон" у Флориді ослаб до першої категорії за даними Національного центру вивчення ураганів США. Максимальна швидкість вітру становить 150 км/год, найсильніші дощі спостерігаються в районі Орландо.

Ураган "Мілтон", що обрушився на американський штат Флорида, ослаб до першої категорії, повідомив Національний центр вивчення ураганів США, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Як повідомляє американський центр вивчення ураганів, зараз центр "Мілтона" знаходиться за 105 кілометрів від мису Канаверал у Флориді. Максимальна швидкість вітру становить 150 км/год.

Найсильніші дощі зараз йдуть у районі міста Орландо, що на північний схід від центру урагану.

Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, викликавши торнадо і відключення електрики10.10.24, 08:40 • 12889 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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