Потужний ураган накрив США - вітер зривав дахи з будинків, ламаючи гілки дерев

Потужний ураган накрив "Ісайяс" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки США. Вітер зривав дахи з деяких будинків і будівель, ламаючи гілки дерев, а також спричинив відключення світла. Про це пише The Guardian, передає УНН.

У п’ятницю ураган "Ісайяс" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки США як небезпечний шторм 2-ї категорії, завдавши серйозної шкоди населеним пунктам в Алабамі та на "рукаві" Флориди: там спостерігалися руйнівні вітри, сильні дощі, повені та небезпечні для життя штормові хвилі

За даними Національного центру ураганів, перший ураган атлантичного сезону вийшов на сушу поблизу міста Дестін у штаті Флорида. Максимальна постійна швидкість вітру становила 105 миль на годину (169 км/год). Перед виходом на сушу ураган ослаб до рівня, трохи нижчого за статус "сильного урагану".

Ураган уже тут. Зараз потрібно підготуватися до найгіршого. Не виходьте на дороги