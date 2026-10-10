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Потужний ураган накрив США - вітер зривав дахи з будинків, ламаючи гілки дерев

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Ураган «Ісайяс» накрив Флориду й Алабаму руйнівними вітрами, зливами та повенями. У Пенсаколі вітер зривав дахи, зникла електрика.

Потужний ураган накрив США - вітер зривав дахи з будинків, ламаючи гілки дерев

Потужний ураган накрив "Ісайяс" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки США. Вітер зривав дахи з деяких будинків і будівель, ламаючи гілки дерев, а також спричинив відключення світла. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю ураган "Ісайяс" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки США як небезпечний шторм 2-ї категорії, завдавши серйозної шкоди населеним пунктам в Алабамі та на "рукаві" Флориди: там спостерігалися руйнівні вітри, сильні дощі, повені та небезпечні для життя штормові хвилі

- пише видання.

За даними Національного центру ураганів, перший ураган атлантичного сезону вийшов на сушу поблизу міста Дестін у штаті Флорида. Максимальна постійна швидкість вітру становила 105 миль на годину (169 км/год). Перед виходом на сушу ураган ослаб до рівня, трохи нижчого за статус "сильного урагану".

Ураган уже тут. Зараз потрібно підготуватися до найгіршого. Не виходьте на дороги

- заявив губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

У Пенсаколі, приблизно за 50 миль (80 км) на захід від Дестіна, кореспондент Agence France-Presse став свідком того, як виючий вітер зривав дахи з деяких будинків і будівель, ламаючи гілки дерев, а в цей час зникло електропостачання.

Нагадаємо

У Мексиканській затоці через наближення урагану "Ісайас" евакуювали працівників 121 нафтогазової платформи. Негода призвела до масштабного скорочення видобутку енергоносіїв.

Павло Башинський

СвітПогода та довкілля
Евакуація
Ураган в США
Енергетика
Відключення світла
Рон Десантіс
The Guardian
Алабама
Сполучені Штати Америки
Флорида