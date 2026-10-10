У США через потужний ураган зупинили понад 60% видобутку нафти в Мексиканській затоці

У Мексиканській затоці через наближення урагану "Ісайас" евакуювали працівників 121 нафтогазової платформи. Негода призвела до масштабного скорочення видобутку енергоносіїв, повідомляє BBC, пише УНН.

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За даними американського регулятора, наразі призупинили близько 63% морського видобутку нафти та 57% природного газу.

Щоденний видобуток нафти скоротився приблизно на 1,3 мільйона барелів.

Ціни на пальне можуть зрости

Зупинка виробництва відбувається на тлі світових цін на нафту, які перевищують 100 доларів за барель.

Експерти попереджають, що перебої з постачанням можуть посилити тиск на паливний ринок.

Після проходження урагану компанії перевірять стан платформ і лише тоді вирішуватимуть питання відновлення видобутку.

Ціни на нафту пішли вгору через загрозу шторму в США та атаки хуситів