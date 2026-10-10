В США из-за мощного урагана остановили более 60% добычи нефти в Мексиканском заливе

В Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Исайас" эвакуировали работников 121 нефтегазовой платформы. Ненастье привело к масштабному сокращению добычи энергоносителей, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным американского регулятора, в настоящее время приостановлено около 63% морской добычи нефти и 57% природного газа.

Ежедневная добыча нефти сократилась примерно на 1,3 миллиона баррелей.

Цены на топливо могут вырасти

Остановка производства происходит на фоне мировых цен на нефть, которые превышают 100 долларов за баррель.

Эксперты предупреждают, что перебои с поставками могут усилить давление на топливный рынок.

После прохождения урагана компании проверят состояние платформ и только тогда будут решать вопрос о восстановлении добычи.

Цены на нефть пошли вверх из-за угрозы шторма в США и атак хуситов