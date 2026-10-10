В США из-за мощного урагана остановили более 60% добычи нефти в Мексиканском заливе

$44.850.0150.140.02
ukenru
01:18 • 5178 просмотра
"Никто не хотел класть трубку": в Кремле расхвалили "дружественный разговор" Путина и Трампа
00:17 • 9888 просмотра
Трамп поблагодарил Путина за соглашение о поставках дизельного топлива и проигнорировал критику ЗеленскогоVideo
23:38 • 10412 просмотра
Более 80% украинцев поддерживают переговоры о мире, а 56% допускают территориальные уступки — опросPhoto
22:36 • 12561 просмотра
Украина продолжит удары по российским НПЗ несмотря на договорённости Трампа и Путина — FT
21:46 • 14528 просмотра
Виткофф заявил, что США, Украина, НАТО и ЕС обсудили завершение войны до зимы на переговорах в Майами
21:37 • 12815 просмотра
Небензя злорадствует, а Москва уже считает деньги — Россия рассчитывает заработать $4,5 млрд на сделке с Трампом
20:59 • 13484 просмотра
Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете
20:20 • 18263 просмотра
Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров
9 октября, 19:46 • 15445 просмотра
Подарки путину не приведут к миру, россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором — Зеленский о заявлении Трампа
9 октября, 19:05 • 14844 просмотра
россия поставит до 5 млн тонн дизтоплива на американский и мировые рынки — Трамп договорился с путинымPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
73%
747мм
Популярные новости
Трамп анонсировал важное заявление на фоне рекордных цен на дизельное топливо9 октября, 16:37 • 6796 просмотра
Самолёт путина со второй попытки смог приземлиться в москве на фоне атаки на аэропортPhoto9 октября, 20:00 • 8090 просмотра
Рианна призналась, что скрывает как минимум 170 неизданных песен — фанаты ждут новый альбом уже 10 лет21:06 • 10857 просмотра
Бывшие избранницы Илона Маска раскрыли подробности его личной жизни и необычное отношение к рождению детей22:05 • 9160 просмотра
Голливудского актёра Кигана Аллена избили и ограбили посреди улицы в Лос-Анджелесе23:06 • 3862 просмотра
публикации
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 25079 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 26623 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 33189 просмотра
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист
Эксклюзив
9 октября, 09:35 • 46091 просмотра
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto9 октября, 06:13 • 77642 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Мелания Трамп
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Турция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет02:07 • 128 просмотра
Кара Делевинь раскрыла неожиданные подробности отношений с девушкой, которую знает более 20 летPhoto01:06 • 1326 просмотра
Шайа Лабаф и Миа Гот разводятся после 10 лет брака на фоне скандала с актёром00:06 • 2670 просмотра
Голливудского актёра Кигана Аллена избили и ограбили посреди улицы в Лос-Анджелесе23:06 • 3882 просмотра
Бывшие избранницы Илона Маска раскрыли подробности его личной жизни и необычное отношение к рождению детей22:05 • 9180 просмотра
Актуальное
The Washington Post
Financial Times
Truth Social
Фокс Ньюс
MIM-104 Patriot

В США из-за мощного урагана остановили более 60% добычи нефти в Мексиканском заливе

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Из-за урагана «Исайас» эвакуировали 121 платформу, а добыча нефти сократилась на 1,3 млн баррелей в сутки. Цены могут вырасти.

В США из-за мощного урагана остановили более 60% добычи нефти в Мексиканском заливе

В Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Исайас" эвакуировали работников 121 нефтегазовой платформы. Ненастье привело к масштабному сокращению добычи энергоносителей, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным американского регулятора, в настоящее время приостановлено около 63% морской добычи нефти и 57% природного газа.

Ежедневная добыча нефти сократилась примерно на 1,3 миллиона баррелей.

Цены на топливо могут вырасти

Остановка производства происходит на фоне мировых цен на нефть, которые превышают 100 долларов за баррель.

Эксперты предупреждают, что перебои с поставками могут усилить давление на топливный рынок.

После прохождения урагана компании проверят состояние платформ и только тогда будут решать вопрос о восстановлении добычи.

Цены на нефть пошли вверх из-за угрозы шторма в США и атак хуситов07.10.26, 11:00 • 4783 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Энергетика
Соединённые Штаты