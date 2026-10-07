Цены на нефть пошли вверх из-за угрозы шторма в США и атак хуситов

Нефть подорожчала 7 октября из-за угрозы перебоев в добыче и переработке в США вследствие шторма, а также атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Фьючерсы на Brent выросли на 1,05 доллара, или 1,04%, до 101,63 доллара за баррель. Американская WTI подорожала на 80 центов, или 0,89%, до 90,24 доллара.

Согласно прогнозу американских синоптиков от 6 октября, шторм в Мексиканском заливе в течение двух дней может превратиться в ураган и обрушиться на нефтегазовые объекты. Морские районы на его пути обеспечивают 15% добычи нефти в США.

Под угрозой также оказались шесть нефтеперерабатывающих заводов. В целом на штаты у Мексиканского залива приходится около половины нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Дополнительным фактором стало сокращение американских запасов нефти. По данным Американского института нефти, на которые ссылаются источники издания, за неделю до 2 октября они уменьшились на 2,09 млн баррелей.

В то же время рост поставок с Ближнего Востока сдерживает подорожание. Однако риски новых перебоев сохраняются из-за атак хуситов на Саудовскую Аравию и ударов по судам в регионе.

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