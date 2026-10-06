Южная Корея отправила рф более 176 тысяч тонн топлива на попавших под санкции танкерах — The Guardian

Южная Корея поставила россии значительные объемы топлива на фоне дефицита, вызванного перебоями в работе российских НПЗ. Часть поставок осуществляли суда, находящиеся под санкциями Великобритании и ЕС. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анализ портовых записей и данных об отслеживании судов, пишет УНН.

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В июле и августе более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного, загрузили в нескольких южнокорейских портах на семь танкеров, которые совершили 14 рейсов на российский Дальний Восток.

Три из этих судов находились под санкциями. Крупнейшее из них — Layla — дважды доставляло дизельное топливо из южнокорейского порта Ульсан во Владивосток. Всего оно перевезло 57 тысяч тонн топлива. Во время второго рейса судно указало Ниигату в Японии как пункт назначения, но в итоге направилось в россию.

Другой подсанкционный танкер — Astoria под российским флагом, на который также распространяются австралийские санкции, — 1 августа загрузил в Ульсане почти 11 тысяч тонн топлива. Пунктом назначения он указал Японию, после чего направился во Владивосток.

Третий подсанкционный танкер Chongchon не заходил в порт. В начале августа он осуществил перегрузку около 26 тысяч тонн топлива с танкера Celeste I возле порта Йосу, после чего направился во Владивосток, указав Сингапур как пункт назначения.

Хотя в перевозках участвовали подсанкционные суда, это, вероятно, не нарушает законодательство Южной Кореи. Собственные санкции Сеула против россии преимущественно касаются экспорта промышленного оборудования, электроники и транспортных средств.

Установить владельцев или продавцов топлива не удалось, поскольку соответствующие данные отсутствуют в южнокорейских портовых реестрах. Связаться с владельцами и операторами остальных четырех танкеров также не удалось.

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По данным морской аналитической компании Kpler, среди покупателей топлива были "Роснефть" — российская государственная нефтяная компания, находящаяся под санкциями Великобритании, США, ЕС и Австралии, — и российская нефтяная группа "ННК". Ее владелец Эдуард Худайнатов и компания "ННК-Ойл" также находятся под санкциями Великобритании.

Российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с серьезными перебоями из-за ударов украинских дронов. По данным Международного энергетического агентства, в июне пропускная способность российских НПЗ упала до самого низкого уровня более чем за 20 лет, а производство дизельного топлива сократилось почти на 30% в годовом выражении.

В то же время Южная Корея в течение российско-украинской войны пыталась балансировать между поддержкой Украины и стремлением улучшить отношения с россией. Сеул исключал прямые поставки оружия Украине, придерживаясь политики непоставки летального оружия странам, находящимся в состоянии войны. Одновременно Южная Корея оказывала Украине гуманитарную помощь и предоставляла нелетальные военные средства, в частности шлемы, бронежилеты и машины для разминирования, а в 2023 году пообещала выделить $2,3 млрд поддержки, преимущественно в форме займов.

Объемы отгрузок нефти из южнокорейских портов начали стремительно расти в июле, когда президент страны Ли Чжэ Мён на саммите НАТО в Турции пообещал выделить $100 млн на восстановление Украины.

В ответ на запрос Министерство иностранных дел Южной Кореи не прокомментировало упомянутые поставки и танкеры, находящиеся под санкциями. В заявлении ведомство отметило, что как "ответственный член международного сообщества" правительство поддерживает международные усилия по прекращению войны в Украине и ее мирному восстановлению и активно участвует в них.

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