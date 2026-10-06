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The Guardian
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Південна Корея відправила рф понад 176 тисяч тонн палива на підсанкційних танкерах - The Guardian

Київ • УНН

 • 418 перегляди

У липні-серпні сім танкерів доставили з Південної Кореї до росії понад 176 тисяч тонн палива. Три судна були під санкціями.

Південна Корея відправила рф понад 176 тисяч тонн палива на підсанкційних танкерах - The Guardian

Південна Корея поставила росії значні обсяги пального на тлі дефіциту, спричиненого перебоями в роботі російських НПЗ. Частину поставок здійснювали судна, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз портових записів та даних про відстеження суден, пише УНН.

Деталі

У липні та серпні понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизельного, завантажили в кількох південнокорейських портах на сім танкерів, які здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу.

Три з цих суден перебували під санкціями. Найбільший із них - Layla, - двічі доставляв дизель із південнокорейського порту Ульсан до Владивостока. Загалом він перевіз 57 тисяч тонн палива. Під час другого рейсу судно вказало Ніїгату в Японії як пункт призначення, але зрештою попрямувало до росії.

Інший підсанкційний танкер - Astoria під російським прапором, на який також поширюються австралійські санкції, - 1 серпня завантажив в Ульсані майже 11 тисяч тонн палива. Пунктом призначення він вказав Японію, після чого попрямував до Владивостока.

Третій підсанкційний танкер Chongchon - не заходив у порт. На початку серпня він зробив перевантаження близько 26 тисяч тонн палива від танкера Celeste I біля порту Йосу, після чого попрямував до Владивостока, вказавши Сінгапур як пункт призначення.

Хоча в перевезеннях брали участь підсанкційні судна, це, ймовірно, не порушує законодавство Південної Кореї. Власні санкції Сеула проти Росії переважно стосуються експорту промислового обладнання, електроніки та транспортних засобів.

Власників або продавців палива встановити не вдалося, оскільки відповідних даних у південнокорейських портових реєстрах немає. З власниками та операторами інших чотирьох танкерів не вдалося зв’язатися.

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За даними морської аналітичної компанії Kpler, серед покупців палива були "Роснефть" - державна російська нафтова компанія, що перебуває під санкціями Великої Британії, США, ЄС та Австралії, - та російська нафтова група "ННК". Її власник Едуард Худайнатов і компанія "ННК-Ойл" також перебувають під санкціями Великої Британії.

Російська нафтопереробна галузь зазнала серйозних перебоїв через удари українських дронів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у червні пропускна здатність російських НПЗ впала до найнижчого рівня за понад 20 років, а виробництво дизельного палива скоротилося майже на 30% у річному вимірі.

Водночас Південна Корея протягом російсько- української війни намагалася балансувати між підтримкою України та прагненням покращити відносини з Росією. Сеул виключав прямі поставки зброї Україні, дотримуючись політики непостачання летальної зброї країнам, які перебувають у стані війни. Водночас Південна Корея надавала Україні гуманітарну допомогу та нелетальні військові засоби, зокрема шоломи, бронежилети й машини для розмінування, а у 2023 році пообіцяла виділити $2,3 млрд підтримки, переважно у формі позик.

Обсяги відвантажень нафти із південнокорейських портів почали стрімко зростати в липні, коли президент країни Лі Чже Мюн на саміті НАТО в Туреччині пообіцяв виділити $100 млн на відновлення України.

У відповідь на запит Міністерство закордонних справ Південної Кореї не прокоментувало згадані поставки та танкери, які перебувають під санкціями. У заяві відомство зазначило, що як "відповідальний член міжнародної спільноти" уряд підтримує міжнародні зусилля для припинення війни в Україні та її мирного відновлення і бере в них активну участь.

рф виплачує нафтовикам рекордні субсидії на тлі уражень НПЗ, що з'їдає її державну скарбницю - Bloomberg05.10.26, 16:45 • 4606 переглядiв

Ольга Розгон

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