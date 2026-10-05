рф виплачує нафтовикам рекордні субсидії на тлі уражень НПЗ, що з'їдає її державну скарбницю - Bloomberg

Уряд росії минулого місяця виплатив нафтовим компаніям найбільшу за більш ніж чотири роки субсидію на постачання автомобільного пального на внутрішній ринок на тлі уражень дронами нафтопереробних заводів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За даними міністерства фінансів росії, опублікованими 5 жовтня, у вересні субсидії становили 305,5 млрд рублів (3,6 млрд доларів). Це найвища місячна виплата з квітня 2022 року, коли було зафіксовано рекордний показник.

Удари по нафтових активах рф, як повідомляється, скоротили видобуток нафтопродуктів у росії, що призвело до дефіциту бензину по всій країні, нормування палива та довгих черг на автозаправних станціях.

Ці виплати "надають життєво важливу підтримку російським виробникам, які змушені були проводити масштабні незаплановані ремонтні роботи на нафтопереробних заводах, які скоротили або повністю зупинили свою діяльність після ударів", пише видання.

Проте виплати, як вказано, "з'їдають державну скарбницю" рф. За розрахунками Bloomberg, заснованими на даних міністерства, вересневі субсидії лише трохи відставали від загального чистого виторгу обсягом 323,3 млрд рублів, виплачених нафтовою промисловістю до державного бюджету минулого місяця. А з початку року, згідно з розрахунками, субсидії перевищили 14 млрд доларів.

Субсидії нафтопереробним заводам розраховуються виходячи з обсягу автомобільного пального, що поставляється на внутрішній ринок, і різниці між внутрішніми та експортними оптовими цінами. Для забезпечення стимулювання нафтопереробної промисловості виплати продовжуються навіть в умовах чинних заборон на експорт палива. Уряд у москві запровадив заборону на більшу частину експорту бензину, дизельного пального та авіаційного палива. Заборона експорту дизельного пального діє до кінця жовтня.

Основна частина виплат надходить найбільшим нафтовим компаніям країни, включаючи ПАТ "роснефть" та ПАТ "татнефть", на тлі того, як вони керують ключовими нафтопереробними заводами країни. Для забезпечення достатнього постачання на внутрішній ринок російський уряд, як повідомляється, також дозволив виплати імпортерам пального.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters у вихідні, що його країна подвоїть зусилля щодо завдання ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на руйнівні цілодобові атаки на українську інфраструктуру.

росія очікує, що субсидії за весь 2026 рік досягнуть 1,93 трлн рублів і знизяться до 1,18 трлн рублів у наступному році, повідомили в п'ятницю росЗМІ з посиланням на документи, представлені в державну думу разом з проєктом бюджету на 2027-2029.

Загальний чистий прибуток росії від нафти і газу у вересні досяг 452,4 млрд рублів, що більш ніж на 22% менше, ніж роком раніше, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних міністерства фінансів рф. Зниження відбулося навіть попри зростання цін на російську нафту марки Urals порівняно з минулим роком та послаблення рубля щодо долара США. Зниження чистого виторгу від нафтогазової галузі було зумовлено великими субсидіями на пальне, пише видання.

росія збільшує експорт нафти до рекордного рівня на тлі падіння цін - Bloomberg