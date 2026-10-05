рф выплачивает нефтяникам рекордные субсидии на фоне поражений НПЗ, что съедает её госказну - Bloomberg

Правительство россии в прошлом месяце выплатило нефтяным компаниям крупнейшую более чем за четыре года субсидию на поставки автомобильного топлива на внутренний рынок на фоне ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства финансов россии, опубликованным 5 октября, в сентябре субсидии составили 305,5 млрд рублей (3,6 млрд долларов). Это самая высокая месячная выплата с апреля 2022 года, когда был зафиксирован рекордный показатель.

Удары по нефтяным объектам рф, как сообщается, сократили производство нефтепродуктов в россии, что привело к дефициту бензина по всей стране, нормированию топлива и длинным очередям на автозаправочных станциях.

Эти выплаты "оказывают жизненно важную поддержку российским производителям, которые были вынуждены проводить масштабные внеплановые ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах, сокративших или полностью остановивших свою деятельность после ударов", пишет издание.

Однако выплаты, как указано, "съедают государственную казну" рф. По подсчетам Bloomberg, основанным на данных министерства, сентябрьские субсидии лишь немного уступали общему чистому доходу в размере 323,3 млрд рублей, выплаченному нефтяной отраслью в государственный бюджет в прошлом месяце. А с начала года, согласно расчетам, субсидии превысили 14 млрд долларов.

Субсидии нефтеперерабатывающим заводам рассчитываются исходя из объема автомобильного топлива, поставляемого на внутренний рынок, и разницы между внутренними и экспортными оптовыми ценами. Для обеспечения стимулирования нефтеперерабатывающей промышленности выплаты продолжаются даже в условиях действующих запретов на экспорт топлива. Правительство в москве ввело запрет на большую часть экспорта бензина, дизельного топлива и авиационного топлива. Запрет на экспорт дизельного топлива действует до конца октября.

Основная часть выплат поступает крупнейшим нефтяным компаниям страны, включая ПАО "роснефть" и ПАО "татнефть", на фоне того, как они управляют ключевыми нефтеперерабатывающими заводами страны. Для обеспечения достаточных поставок на внутренний рынок российское правительство, как сообщается, также разрешило выплаты импортерам топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters на выходных, что его страна удвоит усилия по нанесению ударов по российским энергетическим объектам в ответ на разрушительные круглосуточные атаки на украинскую инфраструктуру.

россия ожидает, что субсидии за весь 2026 год достигнут 1,93 трлн рублей и снизятся до 1,18 трлн рублей в следующем году, сообщили в пятницу российские СМИ со ссылкой на документы, представленные в Государственную думу вместе с проектом бюджета на 2027–2029 годы.

Общий чистый доход россии от нефти и газа в сентябре достиг 452,4 млрд рублей, что более чем на 22% меньше, чем годом ранее, согласно подсчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов рф. Снижение произошло несмотря на рост цен на российскую нефть марки Urals по сравнению с прошлым годом и ослабление рубля по отношению к доллару США. Снижение чистого дохода нефтегазовой отрасли было обусловлено крупными субсидиями на топливо, пишет издание.

россия наращивает экспорт нефти до рекордного уровня на фоне падения цен - Bloomberg