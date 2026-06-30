россия наращивает экспорт нефти до рекордного уровня на фоне падения цен - Bloomberg

Экспорт нефти из россии стремительно растет до рекордных показателей, что вызывает значительное накопление баррелей в море на фоне падения цен на ключевой источник доходов москвы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg о движении танкеров, средний объем поставок нефти за четыре недели вырос до 4,13 млн баррелей в сутки за период до 28 июня. Это самый высокий показатель с момента вторжения российских войск в Украину в 2022 году, до этого страна транспортировала гораздо большую часть своей нефти по трубопроводам в Западную Европу.

Увеличение экспорта означает, что объем российской нефти на морских платформах вырос примерно на треть по сравнению с минимумом середины апреля, при этом грузы начинают накапливаться в районах близ Египта и Сингапура, что свидетельствует о возможных трудностях москвы с размещением всех своих грузов, пишет издание.

Увеличение объемов поставок происходит на фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что потенциально может привести к перенаправлению на экспорт нефти, которую невозможно переработать на родине, указывает издание.

Стоимость российских поставок, как отмечается, не поспевает за резким ростом объемов. Цены на ключевой экспортный сорт московской нефти упали вслед за мировыми эталонами на фоне надежд на то, что временное мирное соглашение на Ближнем Востоке, которое уже увеличивает поставки из Персидского залива, станет постоянным. По данным Argus Media, стоимость грузов, загружаемых в Балтийском море, составляет половину того, что было в начале мая, а цена на нефть марки ESPO, загружаемую в Тихом океане, также падает.

"Это привело к тому, что стоимость нефтяных доходов москвы упала до самого низкого уровня с марта", пишет издание.

За последние четыре недели поставки российской нефти в сутки примерно на 780 000 баррелей превысили показатели первого квартала, в результате чего объем нефти на морских платформах вырос до 133 миллионов баррелей, что примерно на 34% больше, чем в середине апреля. Данные отслеживания танкеров показывают, что грузы начинают накапливаться в Мерса-эль-Хамри в Египте и на архипелаге Риау к востоку от Сингапура.

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