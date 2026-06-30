Нефть Brent подешевела до $72,40, WTI – до $70,32 на фоне ожидания переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть во вторник снизились, поскольку инвесторы ожидают результатов возможных переговоров между США и Ираном в Дохе по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 00:38 по Гринвичу августовские фьючерсы на нефть Brent, срок действия которых истекает во вторник, подешевели на 1,03%, или 75 центов – до 72,40 доллара за баррель. Наиболее активно торгуемый сентябрьский контракт Brent снизился на 0,54%, до 73,51 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 0,66% и торговалась на уровне 70,32 доллара за баррель.

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Вотерера, рынок пока осторожно реагирует на перспективу дипломатического урегулирования.

Инвесторы оценивают цены в надежде на положительный результат переговоров в Дохе, хотя реальной нормализации потоков через Ормузский пролив еще не видно – сказал он.

Reuters также отмечает, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил о начале в ближайшие дни переговоров между иранскими и оманскими экспертами по пересмотру транзитных маршрутов через Ормузский пролив. По его словам, Иран намерен препятствовать прохождению судов вне определенных маршрутов.

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