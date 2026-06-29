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США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ

Киев • УНН

 • 5398 просмотра

США и Иран достигли договоренности о немедленном прекращении взаимных атак. На этой неделе стороны планируют встретиться в Катаре для урегулирования кризиса вокруг судоходства в Ормузском проливе.

США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ

США и Иран достигли договоренности о немедленном прекращении взаимных атак. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского высокопоставленного чиновника, информирует УНН.

Детали

По его словам, на этой неделе стороны соберутся вместе, чтобы урегулировать кризис вокруг судоходства в Ормузском проливе.

Стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы решить свой спор по Ормузскому проливу

- говорится в статье.

Издание напоминает, что прекращение огня длится едва 11 дней и уже "находится на нестабильной почве" из-за возобновления ударов с обеих сторон и угрозы президента Трампа возобновить войну и "завершить работу".

Мы решили прекратить всю кинетическую активность

- цитирует СМИ собеседника.

По его информации, в переговорах примет участие руководитель американской технической группы Ник Стюарт.

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Напомним

В ночь на 28 июня американские военные нанесли новые удары по нескольким целям в Иране. В частности, американские военные самолеты атаковали иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, хранилища беспилотников и минные заградительные сооружения.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в осуществлении атаки беспилотником на грузовое судно в Ормузском проливе, назвав это "бессмысленным нарушением" соглашения о прекращении огня с Соединенными Штатами.

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Вадим Хлюдзинский

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