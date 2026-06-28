Иранское агентство Fars опубликовало заявление о необходимости ядерного оружия, но впоследствии отмежевалось от него
Киев • УНН
Полуофициальное иранское агентство Fars опубликовало материал о необходимости создания ядерного оружия для переговоров с США и Израилем. Впоследствии агентство заявило, что публикация не отражает официальную позицию редакции.
Полуофициальное иранское агентство Fars опубликовало материал, в котором утверждалось, что Ирану необходимо создать ядерное оружие, однако впоследствии заявило, что эта публикация не отражает официальную позицию редакции. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В комментарии, который первоначально появился на платформе агентства, отмечалось, что Иран "не имеет другого пути, кроме достижения ядерного сдерживания", чтобы вести переговоры с США и Израилем "с надлежащей позиции".
Иран не имеет другого пути, кроме достижения ядерного сдерживания, поэтому военный вариант оккупации и раздела Ирана исключается
Впоследствии агентство Fars пояснило, что запись была опубликована на интерактивной платформе, где пользователи могут размещать собственные материалы, и она "не отражает официальную позицию агентства".
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Комментарий противоречит многолетним заявлениям иранских властей об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. В частности, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее издал религиозный указ, запрещающий её разработку.
Появление этой публикации произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который называет недопущение получения Ираном ядерного оружия главной целью нынешнего конфликта.
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