Трамп подтвердил новые удары по Ирану и пригрозил уничтожением Исламской Республики

Президент США Дональд Трамп подтвердил удары по иранским хранилищам ракет и дронов. Он предупредил, что Иран может перестать существовать, если не будет соблюдать соглашение о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил новые удары по иранским целям и в очередной раз пригрозил Ирану уничтожением. Об этом сообщает УНН. Детали По словам главы Белого дома, американские самолеты нанесли удар по иранским складам ракет и дронов, а также по прибрежным радиолокационным станциям "за очередное нарушение соглашения о прекращении огня". Вполне возможно, что они никогда не извлекут урока - написал Трамп Он также повторил угрозы в адрес Тегерана. "Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть благоразумными и будем вынуждены военным путем довести до конца то, что мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать!" - предупредил президент США. Напомним В ночь на 28 июня американские военные нанесли новые удары по нескольким целям в Иране. В частности, американские военные самолеты атаковали иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, склады беспилотников и минные заградительные сооружения. В США заявили, что из-за войны с Ираном запасы ракет Patriot и Tomahawk придется восстанавливать годами