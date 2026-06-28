Трамп подтвердил новые удары по Ирану и пригрозил уничтожением Исламской Республики
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подтвердил удары по иранским хранилищам ракет и дронов. Он предупредил, что Иран может перестать существовать, если не будет соблюдать соглашение о прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил новые удары по иранским целям и в очередной раз пригрозил Ирану уничтожением. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, американские самолеты нанесли удар по иранским складам ракет и дронов, а также по прибрежным радиолокационным станциям "за очередное нарушение соглашения о прекращении огня".
Вполне возможно, что они никогда не извлекут урока
Он также повторил угрозы в адрес Тегерана.
"Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть благоразумными и будем вынуждены военным путем довести до конца то, что мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать!" - предупредил президент США.
Напомним
В ночь на 28 июня американские военные нанесли новые удары по нескольким целям в Иране. В частности, американские военные самолеты атаковали иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, склады беспилотников и минные заградительные сооружения.
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