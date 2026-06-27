В США заявили, что из-за войны с Ираном запасы ракет Patriot и Tomahawk придется восстанавливать годами
Киев • УНН
Из-за войны с Ираном США потратили более тысячи ракет Tomahawk и значительное количество Patriot. Администрация Трампа просит у Конгресса 70 млрд долларов на пополнение запасов, которые могут восстановиться только к 2029-2030 годам.
Соединенные Штаты потратили во время войны с Ираном такое количество крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет Patriot, что их полное восстановление займет несколько лет. Администрация президента Дональда Трампа уже обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительное финансирование на пополнение арсеналов, сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), более тысячи использованных ракет Tomahawk стоили более 2 млрд долларов, а расходы на ракеты Patriot достигли около 5 млрд долларов. При нынешних темпах производства запасы Patriot могут вернуться к довоенному уровню лишь к середине 2029 года, а Tomahawk – не ранее конца 2030 года.
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Администрация Трампа просит Конгресс одобрить дополнительный пакет финансирования, который включает около 70 млрд долларов на расходы, связанные с войной против Ирана. В то же время демократы выступают против выделения этих средств, заявляя, что правительство не должно финансировать новые военные кампании за счет налогоплательщиков.
Издание отмечает, что война также обнажила проблему медленного наращивания производства американского вооружения. Помимо пополнения собственных запасов, США должны выполнять контракты с союзниками, в частности по поставкам систем Patriot странам НАТО, часть из которых закупается для последующей передачи Украине.
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