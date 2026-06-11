Белый дом собирает оборонные компании из-за сокращения запасов оружия США

$44.840.3351.900.54
ukenru
10 июня, 15:56 • 13543 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 31337 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 36551 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
10 июня, 14:03 • 23942 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
10 июня, 13:33 • 22367 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
10 июня, 12:52 • 30409 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
10 июня, 12:38 • 11512 просмотра
На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советовPhoto
Эксклюзив
10 июня, 12:32 • 26658 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
10 июня, 11:30 • 31542 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10 июня, 10:40 • 36535 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.6м/с
66%
749мм
Популярные новости
Новорожденного карликового бегемота в Берлинском зоопарке назвали БулочкойPhoto10 июня, 19:20 • 4142 просмотра
Украинское посольство просит Люксембург отменить концерт россиянки Нетребко из-за поддержки рф10 июня, 20:23 • 5394 просмотра
Летом в Украине возможны массовые отключения света из-за дефицита мощности — прогноз аналитиков10 июня, 20:59 • 7992 просмотра
Цена на нефть резко выросла из-за угроз Трампа атаковать Иран10 июня, 22:15 • 6374 просмотра
В Крыму сообщают о повреждении двух мостов после ночной атаки23:47 • 10093 просмотра
публикации
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнирPhotoVideo10 июня, 14:46 • 27159 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 36553 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo10 июня, 12:52 • 30410 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
10 июня, 12:32 • 26660 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto10 июня, 11:30 • 31543 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Билл Гейтс
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Тегеран
Крым
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 52735 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 39013 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 45255 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 80516 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 150280 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Boeing AH-64 Apache
Дипломатка
Truth Social

Белый дом собирает оборонные компании из-за сокращения запасов оружия США

Киев • УНН

 • 1780 просмотра

Трамп обсудит с производителями увеличение выпуска ракет Patriot и Tomahawk. Встреча обусловлена ударами по Ирану и поставками оружия Украине.

Белый дом собирает оборонные компании из-за сокращения запасов оружия США

Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе проведет встречу с руководителями крупнейших американских оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение производства вооружения на фоне сокращения запасов из-за военных операций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, в Белом доме планируют обсудить увеличение выпуска ракет и боеприпасов после ударов США по Ирану, а также продолжающихся поставок вооружений Украине.

Это будет уже вторая подобная встреча администрации Трампа с представителями оборонной промышленности. В марте в ней принимали участие руководители ведущих компаний оборонного сектора и министр обороны США Пит Хегсет.

Пентагон планирует отменить передачу ракет Tomahawk Германии из-за России — Politico05.06.26, 04:27 • 28446 просмотров

В Белом доме заверяют, что американские военные имеют достаточно запасов вооружения для выполнения поставленных задач.

Вооруженные силы Соединенных Штатов имеют более чем достаточно боеприпасов, патронов и запасов, чтобы удовлетворить все стратегические цели президента Трампа и за их пределами

– заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В то же время администрация продолжает требовать от производителей увеличения темпов выпуска оружия. В частности, Пентагон продвигает многолетние соглашения по расширению производства ракет для систем Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk и ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM.

По информации Reuters, реализация этих договоренностей пока находится на этапе подготовки контрактов.

Трамп требует изменить проект соглашения с Ираном по ядерной программе – Axios31.05.26, 11:29 • 19246 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Пит Хегсетх
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран