Белый дом собирает оборонные компании из-за сокращения запасов оружия США
Киев • УНН
Трамп обсудит с производителями увеличение выпуска ракет Patriot и Tomahawk. Встреча обусловлена ударами по Ирану и поставками оружия Украине.
Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе проведет встречу с руководителями крупнейших американских оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение производства вооружения на фоне сокращения запасов из-за военных операций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, в Белом доме планируют обсудить увеличение выпуска ракет и боеприпасов после ударов США по Ирану, а также продолжающихся поставок вооружений Украине.
Это будет уже вторая подобная встреча администрации Трампа с представителями оборонной промышленности. В марте в ней принимали участие руководители ведущих компаний оборонного сектора и министр обороны США Пит Хегсет.
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В Белом доме заверяют, что американские военные имеют достаточно запасов вооружения для выполнения поставленных задач.
Вооруженные силы Соединенных Штатов имеют более чем достаточно боеприпасов, патронов и запасов, чтобы удовлетворить все стратегические цели президента Трампа и за их пределами
В то же время администрация продолжает требовать от производителей увеличения темпов выпуска оружия. В частности, Пентагон продвигает многолетние соглашения по расширению производства ракет для систем Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk и ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM.
По информации Reuters, реализация этих договоренностей пока находится на этапе подготовки контрактов.
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