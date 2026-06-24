Сенат США запретил Трампу продолжать войну с Ираном без разрешения Конгресса

Сенат США, где большинство составляют республиканцы, проголосовал за прекращение военных действий против Ирана, поддержав резолюцию, которая ограничивает возможность дальнейшего ведения войны без одобрения Конгресса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение поддержали 50 сенаторов, против выступили 48. Таким образом, Сенат впервые высказался за завершение конфликта, фактически разойдясь в позициях с президентом США Дональдом Трампом.

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Резолюция требует прекратить военные операции против Ирана, если Конгресс отдельно не предоставит разрешение на их продолжение.

Часть республиканцев поддержала демократов

Вместе с демократами за документ проголосовали республиканцы Лиза Мурковски, Билл Кэссиди, Сьюзен Коллинз и Рэнд Пол.

В то же время двое влиятельных сенаторов-республиканцев – Митч Макконнелл и Дэвид Маккормик – участия в голосовании не принимали.

Практическое влияние решения пока остается неясным, поскольку ранее Вашингтон и Тегеран достигли временного мирного соглашения.

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