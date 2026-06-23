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Трамп утверждает, что Иран согласился на ядерные инспекции "на бесконечность", несмотря на возражения Тегерана

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Трамп утверждает, что Иран согласился на бессрочные ядерные инспекции высшего уровня. Тегеран заявил, что сотрудничество с МАГАТЭ продолжится в соответствии с действующими процедурами.

Трамп утверждает, что Иран согласился на ядерные инспекции "на бесконечность", несмотря на возражения Тегерана

Президент США Дональд Трамп настаивал во вторник, что Иран согласился на "ядерные инспекции высшего уровня" навсегда, даже после того, как Тегеран заявил, что ничего не изменилось в его сотрудничестве с ядерным надзорным органом ООН МАГАТЭ, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на длительный срок (на бесконечность!!!), – написал он в Truth Social. - Это обеспечит "ядерную честность". Если они не согласятся на это, дальнейших переговоров не будет!"

Это, отмечает издание, был очередной залп в противоречивых нарративах о состоянии переговоров, которые начались на выходных в Швейцарии. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "важной вехи" удалось достичь, когда Иран согласился позволить инспекторам Международного агентства по атомной энергии въехать в страну.

Вэнс заявил об "очень удачном дне" переговоров между США и Ираном22.06.26, 16:25 • 3996 просмотров

Он не уточнил, какой именно доступ они будут иметь. А через несколько часов Тегеран заявил, что его сотрудничество с ядерным надзорным органом ООН продолжится "согласно действующим процедурам".

В своем посте Трамп подтвердил, что блокада США иранских портов останется снятой, что является положением меморандума о взаимопонимании, подписанного с Ираном на прошлой неделе.

И он заявил, что любая финансовая помощь, предложенная Ирану, будет предоставляться при определенных условиях, а именно: высвобожденные средства будут направлены на "закупку продуктов питания и медикаментов исключительно в Соединенных Штатах, включая кукурузу, пшеницу и сою у наших замечательных американских фермеров".

"Это вещи, которые отчаянно нужны Ирану. Это гуманитарный кризис, и я считаю необходимым помочь сейчас, пока не поздно. Переговоры идут хорошо!" — написал Трамп.

МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием к Ирану сообщить о запасах урана и допустить инспекторов12.06.26, 05:01 • 14129 просмотров

Юлия Шрамко

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