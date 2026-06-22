Вэнс заявил об "очень удачном дне" переговоров между США и Ираном

Воскресенье было «очень, очень удачным» днём переговоров между США и Ираном в Швейцарии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Вице-президент США обозначил четыре основных приоритета на фоне того, как технические переговоры, как ожидается, продолжатся в ближайшие дни. Он сказал, что Иран согласился допустить в страну наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и сообщил, что достигнут определённый прогресс в переговорах о прекращении боевых действий между Израилем и «Хезболлой» на юге Ливана.

«Мы заложили фундамент — мы не построили дом — но мы заложили успешный фундамент для достижения хорошего положения дел для американского народа», — сказал вице-президент США, готовясь покинуть Швейцарию.

Как пишет издание, Вэнс также опроверг, что упрёк Трампа президенту Ирана перевернул переговоры: «Мы сказали иранцам вчера, что когда вы, ребята, занимаетесь тем, что мы, миллениалы, можем назвать мусором, вы не можете ожидать, что президент Соединённых Штатов не ответит и не исправит факты».

Касательно согласия Ирана допустить ядерных инспекторов Вэнс отметил: «Это важная веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране, и это именно то, что мы хотели сделать».

Касательно состояния переговоров между Израилем и "Хезболлой" вице-президент США отметил: "Это работа, которая продолжается, но то, что мы сделали, это фактически настроили операцию, чтобы мы могли гарантировать, что она не выйдет из-под контроля в будущем".

Он также прокомментировал инициативу по размораживанию иранских активов.

"Мы хотели убедиться, что мы создали процесс, в котором, если мы когда-нибудь разморозим иранские активы, мы можем гарантировать, что деньги, эти иранские деньги, пойдут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма", – сказал Венс, добавив, что США и Катар будут иметь одобрение по этому процессу.

"Деньги фактически пойдут на покупку американской сои, американской кукурузы и американской пшеницы на благо иранского народа", – добавил он, назвав это "классической сделкой Трампа".

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