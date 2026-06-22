Первый раунд переговоров: о чем договорились США и Иран в Швейцарии

Первый раунд переговоров между США и Ираном по окончательному мирному соглашению прошёл в "позитивной и конструктивной атмосфере", был достигнут прогресс, и стороны пришли к ряду договорённостей. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Пакистана, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Вашингтон и Тегеран договорились о создании Комитета высокого уровня для обеспечения "политического надзора за посредничеством". Так, главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом, а также возглавлять рабочие группы, которые будут заниматься ядерными вопросами, санкциями, группой по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения рамочного соглашения.

Кроме того:

согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном в течение 60 дней;

технические переговоры по всем вопросам продлятся до конца этой недели в Швейцарии;

Будет создан координационный центр по урегулированию конфликтов, в частности для прекращения огня в Ливане.

"У вас не будет страны" – Трамп пригрозил иранской делегации во время переговоров в Швейцарии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже заявил, что по результатам переговоров санкции против иранской нефти были сняты, а часть замороженных иранских активов за рубежом разморожена.

Усилия Пакистана и Катара привели к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции сняты, блокада отменена, часть замороженных активов разблокирована, а также запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана - отметил дипломат.

В то же время, по информации иранских СМИ, Иран сначала отказался от продолжения переговоров, которые начались в воскресенье, из-за угроз президента США Дональда Трампа, который заявил, что США могут "захватить" Ормузский пролив, и пригрозил иранской делегации.

Напомним

Цены на нефть выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить бомбардировки и "захватить" Ормузский пролив.

Вашингтон и Тегеран достигли прогресса на переговорах в Швейцарии - глава МИД Ирана