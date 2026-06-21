"У вас не будет страны" – Трамп пригрозил иранской делегации во время переговоров в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять под контроль Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Ираном. Об этом он сказал в интервью Fox News на фоне переговоров между американской и иранской делегациями в Швейцарии, сообщает CNN, пишет УНН.

По словам Трампа, Вашингтон готов прибегнуть к жестким мерам в случае блокировки одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Мы можем захватить пролив, если придется. Если они не заключат соглашения, мы будем взимать пошлины

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Трамп также обратился к представителям Ирана, которые участвуют в переговорах в Швейцарии.

Если вы ее закроете (Ормузский пролив - ред.), у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну