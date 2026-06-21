"У вас не будет страны" – Трамп пригрозил иранской делегации во время переговоров в Швейцарии
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут захватить Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Ираном. Он также пригрозил иранской делегации, что в случае закрытия пролива "у вас не будет страны".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять под контроль Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Ираном. Об этом он сказал в интервью Fox News на фоне переговоров между американской и иранской делегациями в Швейцарии, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, Вашингтон готов прибегнуть к жестким мерам в случае блокировки одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.
Мы можем захватить пролив, если придется. Если они не заключат соглашения, мы будем взимать пошлины
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Трамп также обратился к представителям Ирана, которые участвуют в переговорах в Швейцарии.
Если вы ее закроете (Ормузский пролив - ред.), у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну
Переговоры продолжаются в Швейцарии
В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке проходят переговоры с участием представителей США, Ирана, Пакистана и Катара. По данным CNN, стороны обсуждают ситуацию в Ливане, Ормузский пролив и иранскую ядерную программу.
Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что военное руководство страны объявило о закрытии Ормузского пролива, ссылаясь на якобы нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане и невыполнение США отдельных положений предыдущих договоренностей.
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