США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу

В швейцарском курортном городке Бюргеншток начались переговоры между США и Ираном, призванные выработать долгосрочное мирное соглашение и урегулировать вопрос иранской ядерной программы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во встрече принимают участие представители США, Ирана, Катара и Пакистана. В Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а иранскую делегацию возглавили спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

Вице-президент США Вэнс назвал приоритеты переговоров с Ираном в Швейцарии

Переговоры проходят на фоне заявлений Тегерана о возможном закрытии Ормузского пролива и продолжении боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" в Ливане.

Я думаю, что мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерном вопросе, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане