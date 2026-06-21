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США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В швейцарском Бюргенштоке стартовали переговоры между США и Ираном при участии Катара и Пакистана. Стороны имеют 60 дней для достижения договоренностей по ядерной программе и судоходству в Ормузском проливе.

США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу

В швейцарском курортном городке Бюргеншток начались переговоры между США и Ираном, призванные выработать долгосрочное мирное соглашение и урегулировать вопрос иранской ядерной программы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во встрече принимают участие представители США, Ирана, Катара и Пакистана. В Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а иранскую делегацию возглавили спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

Вице-президент США Вэнс назвал приоритеты переговоров с Ираном в Швейцарии21.06.26, 06:29 • 4004 просмотра

Переговоры проходят на фоне заявлений Тегерана о возможном закрытии Ормузского пролива и продолжении боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" в Ливане.

Я думаю, что мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерном вопросе, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане

– заявил Вэнс перед вылетом в Швейцарию.

По данным Bloomberg, у сторон есть 60 дней для достижения договоренностей в рамках меморандума, подписанного президентом США Дональдом Трампом и руководством Ирана. Одним из ключевых пунктов соглашения является обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа.

США могут ввести пошлины для судов в Ормузском проливе в случае провала переговоров с Ираном - Трамп21.06.26, 01:44 • 8050 просмотров

Степан Гафтко

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