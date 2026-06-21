США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу
Киев • УНН
В швейцарском Бюргенштоке стартовали переговоры между США и Ираном при участии Катара и Пакистана. Стороны имеют 60 дней для достижения договоренностей по ядерной программе и судоходству в Ормузском проливе.
В швейцарском курортном городке Бюргеншток начались переговоры между США и Ираном, призванные выработать долгосрочное мирное соглашение и урегулировать вопрос иранской ядерной программы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во встрече принимают участие представители США, Ирана, Катара и Пакистана. В Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а иранскую делегацию возглавили спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.
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Переговоры проходят на фоне заявлений Тегерана о возможном закрытии Ормузского пролива и продолжении боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" в Ливане.
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По данным Bloomberg, у сторон есть 60 дней для достижения договоренностей в рамках меморандума, подписанного президентом США Дональдом Трампом и руководством Ирана. Одним из ключевых пунктов соглашения является обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа.
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