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Вице-президент США Вэнс назвал приоритеты переговоров с Ираном в Швейцарии

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главными приоритетами переговоров с Ираном являются создание структуры и прогресс в ядерных вопросах. Он также назвал прекращение огня в Ливане среди ключевых тем.

Вице-президент США Вэнс назвал приоритеты переговоров с Ираном в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что его главными приоритетами в переговорах с Ираном являются создание структуры переговоров, "достижение прогресса" в ядерных вопросах и прекращение огня в Ливане. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По словам Венса, он сможет остаться в Швейцарии лишь "день-два", но надеется, что достигнет прогресса в переговорах по обращению с ядерными материалами Ирана.

У нас (во время переговоров – ред.) будет политическое руководство на высшем уровне, а затем, очевидно, техническая команда останется на местах

сказал Венс перед отъездом в Швейцарию.

Он подчеркнул, что сейчас "ситуация такова, что нам просто придется постоянно ею управлять".

"Это две важные вещи, на которых мы сосредоточимся. Я уверен, что у иранцев также будут вопросы, которые они хотели бы обсудить", - отметил вице-президент США.

Напомним

Накануне иранская делегация отправилась в Швейцарию для переговоров с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта и будущей ядерной сделки.

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Вадим Хлюдзинский

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