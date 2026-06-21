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Переговоры США и Ирана в Швейцарии вызвали сбои в работе аэропорта Цюриха

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Техническая неисправность из-за мер безопасности во время переговоров США и Ирана в Швейцарии вызвала сбои в аэропорту Цюриха. Отменено 26 рейсов, еще 60 задержано.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии вызвали сбои в работе аэропорта Цюриха

Техническая неисправность в управлении воздушным движением, связанная с мерами безопасности во время переговоров между США и Ираном в Швейцарии, вызвала перебои в работе аэропорта Цюриха. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным швейцарской службы управления воздушным движением Skyguide, сбой произошел после интеграции в радарные системы запретной зоны над курортом Бюргеншток, где проходят переговоры.

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В компании пояснили, что решение о создании зоны приняли в последний момент, поскольку проведение очередного раунда переговоров окончательно согласовали только накануне.

Из-за сбоя отменили десятки рейсов

Представительница аэропорта Цюриха сообщила Reuters, что к полудню было отменено 12 рейсов на прилет и 14 на вылет. Еще как минимум 60 вылетов задержали.

В Skyguide заявили, что проблему уже устранили, а работу систем полностью восстановили.

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