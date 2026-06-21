Переговоры США и Ирана в Швейцарии вызвали сбои в работе аэропорта Цюриха

Техническая неисправность в управлении воздушным движением, связанная с мерами безопасности во время переговоров между США и Ираном в Швейцарии, вызвала перебои в работе аэропорта Цюриха. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным швейцарской службы управления воздушным движением Skyguide, сбой произошел после интеграции в радарные системы запретной зоны над курортом Бюргеншток, где проходят переговоры.

США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу

В компании пояснили, что решение о создании зоны приняли в последний момент, поскольку проведение очередного раунда переговоров окончательно согласовали только накануне.

Из-за сбоя отменили десятки рейсов

Представительница аэропорта Цюриха сообщила Reuters, что к полудню было отменено 12 рейсов на прилет и 14 на вылет. Еще как минимум 60 вылетов задержали.

В Skyguide заявили, что проблему уже устранили, а работу систем полностью восстановили.

Вэнс заявил о прогрессе на пути к перемирию на Ближнем Востоке и расхвалил участие Трампа