Переговоры США и Ирана в Швейцарии вызвали сбои в работе аэропорта Цюриха
Киев • УНН
Техническая неисправность из-за мер безопасности во время переговоров США и Ирана в Швейцарии вызвала сбои в аэропорту Цюриха. Отменено 26 рейсов, еще 60 задержано.
Техническая неисправность в управлении воздушным движением, связанная с мерами безопасности во время переговоров между США и Ираном в Швейцарии, вызвала перебои в работе аэропорта Цюриха. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным швейцарской службы управления воздушным движением Skyguide, сбой произошел после интеграции в радарные системы запретной зоны над курортом Бюргеншток, где проходят переговоры.
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В компании пояснили, что решение о создании зоны приняли в последний момент, поскольку проведение очередного раунда переговоров окончательно согласовали только накануне.
Из-за сбоя отменили десятки рейсов
Представительница аэропорта Цюриха сообщила Reuters, что к полудню было отменено 12 рейсов на прилет и 14 на вылет. Еще как минимум 60 вылетов задержали.
В Skyguide заявили, что проблему уже устранили, а работу систем полностью восстановили.
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