Вэнс заявил о прогрессе на пути к перемирию на Ближнем Востоке и расхвалил участие Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время четырехсторонней встречи с участием представителей Пакистана, Катара и Ирана заявил о прогрессе в вопросе стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

По словам вице-президента, администрация США работает над достижением более широкого прекращения боевых действий в регионе, а последние события свидетельствуют о положительных сдвигах.

Мы увидели значительный прогресс за последние всего пару дней в обеспечении того, чтобы перемирие сохранялось в Ливане... президент Трамп обязал нас достичь полного регионального перемирия

Вице-президент США Вэнс назвал приоритеты переговоров с Ираном в Швейцарии

Во время выступления вице-президент также высоко оценил роль президента США Дональда Трампа в ближневосточной политике.

То, что привело нас к этому моменту, – это лидерство Трампа и готовность Трампа видеть Ближний Восток, который через 10 лет будет совсем другим, чем 10 лет назад