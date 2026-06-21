Вэнс заявил о прогрессе на пути к перемирию на Ближнем Востоке и расхвалил участие Трампа
Киев • УНН
Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке после встречи с представителями Пакистана, Катара и Ирана. Он отметил, что администрация США работает над более широким прекращением боевых действий в регионе.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время четырехсторонней встречи с участием представителей Пакистана, Катара и Ирана заявил о прогрессе в вопросе стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По словам вице-президента, администрация США работает над достижением более широкого прекращения боевых действий в регионе, а последние события свидетельствуют о положительных сдвигах.
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Других подробностей относительно возможных договоренностей или дальнейших шагов по итогам встречи Вэнс пока не привел.
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