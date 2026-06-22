Вашингтон и Тегеран достигли прогресса на переговорах в Швейцарии - глава МИД Ирана

Делегации США и Ирана достигли «хорошего прогресса» в ходе переговоров по достижению окончательного соглашения. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По его словам, делегации в Швейцарии обсудили остальные пункты, необходимые для начала окончательных переговоров, включая разблокировку замороженных активов Ирана и получение освобождения от санкций на продажу иранской нефти.

США и Иран также договорились, что судам должно быть разрешено безопасно проходить через Ормузский пролив - сказал дипломат.

Он добавил, что страны-посредники в переговорах Катар и Пакистан вскоре опубликуют документ, в котором изложены договоренности, достигнутые в ходе переговоров.

Напомним

Переговоры между США и Ираном в Бюргенштоке оказались в тупике после угроз Трампа. Однако стороны продолжают неофициальные контакты для возобновления диалога.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии завершились, цены на нефть выросли