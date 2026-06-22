Вашингтон и Тегеран достигли прогресса на переговорах в Швейцарии - глава МИД Ирана
Киев • УНН
Делегации США и Ирана достигли "хорошего прогресса" во время переговоров по окончательному соглашению. Стороны обсудили освобождение активов Ирана и безопасность в Ормузском проливе.
Делегации США и Ирана достигли «хорошего прогресса» в ходе переговоров по достижению окончательного соглашения. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По его словам, делегации в Швейцарии обсудили остальные пункты, необходимые для начала окончательных переговоров, включая разблокировку замороженных активов Ирана и получение освобождения от санкций на продажу иранской нефти.
США и Иран также договорились, что судам должно быть разрешено безопасно проходить через Ормузский пролив
Он добавил, что страны-посредники в переговорах Катар и Пакистан вскоре опубликуют документ, в котором изложены договоренности, достигнутые в ходе переговоров.
Напомним
Переговоры между США и Ираном в Бюргенштоке оказались в тупике после угроз Трампа. Однако стороны продолжают неофициальные контакты для возобновления диалога.
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