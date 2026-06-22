Переговоры США и Ирана в Швейцарии завершились, цены на нефть выросли
Киев • УНН
Переговоры между делегациями США и Ирана в Швейцарии завершились. Цены на нефть выросли после заявления Трампа о возможном возобновлении бомбардировок и захвате Ормузского пролива.
Переговоры между делегациями США и Ирана в Швейцарии завершились. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, информирует УНН.
Детали
По его словам, технические группы продолжат свою работу в понедельник.
Тем временем, по данным издания, цены на нефть выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить бомбардировки и "захватить" Ормузский пролив.
Цена на нефть марки Brent выросла на 1,35% до 81,66 доллара за баррель, а цена на американскую нефть – на 2,4% до 77,66 доллара за баррель
Эксперт Колумбийского университета Карен Янг предполагает, что если американо-иранские переговоры будут успешными, а судоходство в Ормузском проливе вернется к довоенному уровню, нефть может "затопить" рынки.
Напомним
Переговоры между США и Ираном в Бюргенштоке оказались в тупике после угроз Трампа. Однако стороны продолжают неофициальные контакты для возобновления диалога.
"У вас не будет страны" – Трамп пригрозил иранской делегации во время переговоров в Швейцарии21.06.26, 19:11 • 6392 просмотра