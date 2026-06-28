Израиль одобрил продолжение военной операции на юге Ливана после нового соглашения о перемирии
Киев • УНН
Израильское военное руководство одобрило продолжение операций на юге Ливана после подписания нового соглашения о прекращении огня. «Хезболла» и Иран отвергли договорённость, настаивая на полном выводе израильских войск.
Израильское военное руководство одобрило продолжение операций на юге Ливана после подписания нового соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил планы дальнейших действий в соответствии с новым соглашением о прекращении огня. Документ, подписанный в пятницу при посредничестве США, позволяет ЦАХАЛ действовать в ответ на атаки, угрозы и враждебные намерения со стороны "Хезболлы".
Мы будем соблюдать соглашение и работать над обеспечением его успеха
В то же время "Хезболла" и Иран отвергли новую договоренность, настаивая на полном выводе израильских войск с территории Ливана. Израиль это требование отклонил.
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