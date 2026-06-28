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Юг Ливана теряет наследие: из-за боевых действий повреждены исторические руины, рынки и святыни

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Боевые действия повредили древние руины в Тире, рынок эпохи мамлюков в Набатии и исторические деревни. Министр культуры Ливана заявил о невозможности оценить масштабы разрушений из-за израильской оккупации.

Юг Ливана теряет наследие: из-за боевых действий повреждены исторические руины, рынки и святыни

Израильская воздушная и наземная кампания на юге Ливана повредила и разрушила ряд важных объектов культурного наследия, в том числе древние руины в портовом городе Тир, рынок эпохи Мамлюков в Набатии и исторические приграничные населенные пункты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным агентства, в Тире, объект которого внесен в список ЮНЕСКО, с древней колонны была сбита капитель.

 В другом городе на юге Ливана было разрушено место паломничества, важное как для мусульман, так и для христиан. Также израильские удары повредили рынок эпохи Мамлюков в городе Набатия, а войска разрушили многовековые ливанские приграничные города.

Что говорят в министерстве культуры страны

Министр культуры Ливана Гассан Саламе заявил Reuters, что почти четырехмесячная воздушная и наземная кампания Израиля, которую там называют операцией против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла", нанесла значительный ущерб объектам наследия на юге страны.

Несмотря на прекращение огня, вступившее в силу неделю назад, ливанские власти до сих пор не смогли полностью оценить масштабы разрушений. По словам Саламе, израильские войска все еще находятся в зоне глубиной около 10 км на территории Ливана, куда ливанская сторона не имеет доступа.

Мы не можем работать в тени оккупации

– заявил Саламе.

Он подчеркнул, что культурное наследие – это не только римские и финикийские древности.

Наследие – это также исторические здания, археологические объекты и здания, имеющие культурную функцию

– добавил министр.

По словам Саламе, в зону, которую контролируют израильские войска, входит средневековый замок Бофор, а также многовековые села, где жили христиане, мусульмане-шииты и мусульмане-сунниты. Там расположены и места поклонения этих общин.

Есть села, которые были полностью сровнены бульдозерами с землей

– сказал он.

В то же время города, расположенные за пределами этой зоны, также подверглись авиаударам. Среди них – Тир и Набатия. Мощные бомбардировки ударили и по городу Тебнин, что вызвало опасения по поводу возможного повреждения его крепости крестоносцев.

Позиция Израиля

В ответ на запрос Reuters израильские военные заявили, что не намерены "наносить чрезмерный ущерб гражданской инфраструктуре" и наносят удары только по военной необходимости, с учетом безопасности граждан Израиля. Речь идет, в частности, о жителях севера страны, которые становились целями атак "Хезболлы".

В армии Израиля также заявили, что учитывали наличие "чувствительных объектов" и применяли "строгую процедуру согласования". Израиль обвинил "Хезболлу" в размещении оружия в замке Бофор. Ливанские власти это отрицают.

Древние руины под ударом

Современный Ливан расположен на пересечении нескольких цивилизаций, в том числе финикийской, византийской, мамлюкской и крестоносной. Их наследие сохранилось в храмах, замках, мавзолеях и археологических памятниках.

Тиру и его римским руинам почти 5 тысяч лет. Город был основан как островная крепость, а с материком его окончательно соединили войска Александра Македонского.

После последней войны значительная часть города превратилась в руины. По данным Reuters, возле древних колонн, возведенных в честь давно забытых богов, стоят покрытые пылью автомобили с выбитыми стеклами. Барьеры, которые должны были защищать археологические объекты от ударов или обломков, взрывной волной отбросило внутрь самого участка.

Напомним

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Александра Василенко

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