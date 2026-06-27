Израиль нанес новый удар по Ливану уже на следующий день после договоренности об отводе войск

Израильские военные в субботу нанесли удар беспилотником по югу Ливана - менее чем через сутки после достижения договоренности о поэтапном выводе части войск из региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В ЦАХАЛ заявили, что атака была направлена на ликвидацию угрозы для израильских военных. Новый удар свидетельствует о хрупкости соглашения о прекращении огня и сложности достижения долгосрочного мира между сторонами.

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Согласно договоренности, заключенной при посредничестве США, Израиль должен поэтапно вывести войска из отдельных районов к северу и югу от реки Литани, передав контроль ливанской армии. В то же время как Израиль, так и Ливан назвали соглашение первым шагом к стабилизации ситуации.

Однако "Хезболла" отказалась поддержать договоренность. Генеральный секретарь группировки Наим Касем назвал ее "растратой суверенитета Ливана", что ставит под сомнение перспективы реализации мирного соглашения.

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